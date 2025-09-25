Comisión de la Casa V insta a la supervisión estricta y a los estándares de servicio de peaje de auditoría independiente

Yakarta, Viva – Comisión V del DPR RI Haga hincapié en la necesidad de una supervisión estricta y la formación de una institución de auditoría independiente para garantizar los estándares mínimos de servicio (SPM) carretera de peaje realmente satisfecho.

Esta insistencia aparece en Escuche la opinión (RDP) Comité de trabajo de SPM (PANJA) Toll Road con el Ministerio de Obras Públicas el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes V de la facción del Partido Golkar, Zigo Rolanda, en su declaración escrita, declaró que el cumplimiento de los estándares de servicio de carreteras de peaje no solo se puede cobrar a la entidad comercial de Toll Road (BUJT).

«Queremos reglas de protección de seguros para los usuarios de carreteras de peaje, así como para fortalecer el sistema de supervisión para que los servicios de carretera de peaje sean más creíbles y responsables», dijo.

Uno de los principales aspectos destacados del Panja es que las reglas derivadas del PP número 23 de 2024 aún no se han emitido que regule los indicadores cuantitativos de SPM. Además, se considera que las regulaciones existentes, como el número de PERPR Permen 16/PRT/M/2014 y el número 28 de 2021, son revisados ​​para seguir siendo relevantes para las últimas condiciones.

La evaluación de Panja también destaca las condiciones existentes en varias carreteras de peaje. La disponibilidad de iluminación, unidades de rescate, áreas de descanso, hasta que la accesibilidad aún no se distribuya uniformemente. Panja evalúa que existe la necesidad de un estándar de servicio más realista y más realista de acuerdo con las características de la región, por lo que no existe una brecha entre las reglas y la realidad en el terreno.

Algunos problemas que son de las principales preocupaciones de Panja incluyen:

Leer también: Casos de DJKA, KPK Opened Oportunidad para llamar al Comité V DPR Bupati Sudewo



Primero, Revisión de todas las regulaciones de carreteras de carreteras y peajes, incluida la ley número 38 de 2024 y la ley número 2 de 2022.

Segundo, Identificación de puntos de carretera de peaje problemáticos y fecha límite para el cumplimiento de los estándares del organizador.

Tercero, La propuesta involucra una institución independiente antes de la aprobación del aumento de la tarifa de peaje.

Leer también: PT Kai está reservando una ganancia neta de IDR 1.18 billones en el semestre I-2025



CuatroMantener sanciones estrictas para proporcionar un efecto disuasorio.

Quinto, Solicitudes de datos integrales relacionados con las condiciones de la carretera de peaje en toda Indonesia.

Leer también: Más popular: New Byd, Elon Musk vs Trump y Toll Road Dets



Según Zigo Rolanda, el trabajo de la Panja conducirá a recomendaciones en cuatro campos: mejora de las regulaciones, mejorará la condición física de la carretera de peaje, aumentará el cumplimiento y fortalecerá la supervisión.

«El objetivo principal de Panja es garantizar que las personas obtengan un servicio de carretera de peaje decente, seguro y equivalente en todas las regiones de Indonesia», dijo el legislador de West Sumatra.

La Comisión V del Parlamento indonesio junto con el Ministerio de Obras Públicas se compromete a supervisar la implementación de estas recomendaciones, para garantizar la comodidad y seguridad de todos los usuarios de la carretera de peaje.