Comisión de la Cámara de Representantes Insté a que el TNI explique al presunto criminal de Ferry Irwandi

Yakarta, Viva – Miembro Comisión I del DPR RHODE ISLAND, TB Hasanuddin Instó a la sede TNI para explicar la acusación acto criminal realizado por el CEO de Malacca Project, Ferry Irwandi.

Leer también: El caso de secuestrar el asesinato de la ampliación del banco de bumn, los soldados tni sin escrúpulos fueron arrastrados



Esto siguió a la consulta de TNI a la Policía Metropolitana de Yakarta para encontrar indicaciones de acusaciones de actos penales cometidos por Ferry Irwandi hace algún tiempo.

«Debe explicarse claramente por la sede de TNI o Dansatsiber, qué acciones toman el ferry Irwandi para que se considera amenazar a la defensa cibernética dentro del Ministerio de Defensa y el TNI», dijo TB Hasanuddin, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Leer también: La coalición civil insta al TNI detener la criminalización de los ferry Irwandi: no intervine el espacio civil



TB Hasanuddin admitió que estaba dudoso con los presuntos delitos penales cometidos por el ferry si se refería a la decisión del Tribunal Constitucional (MK) que dijo que la difamación de la institución no podía procesarse de manera criminal.

«La decisión del Tribunal Constitucional se ha declarado firmemente que la difamación solo puede ser procesada por el derecho penal si se aborda a las personas, no a las instituciones», dijo el TNI retirado.

Leer también: La figura del general de brigada Juinta Omboh Sembiring, 1 estrella general que informó Ferry Irwandi a la policía



TB Hasanuddin también aludió a los aspectos de la defensa cibernética. Basado en las Directrices de Defensa de Defensa Siber de Siber 2014, la función de defensa cibernética se limita al Ministerio de Defensa y al TNI.

Por lo tanto, TB Hasanuddin le pidió al TNI que enderezara la acción del ferry Irwandi para que se considere para violar la ley o amenazar la defensa cibernética. Esto es para que el público tenga una comprensión clara.

Anteriormente informó, el partido de la sede de TNI visitó la sede de la Policía Metropolitana de Yakarta el lunes 8 de septiembre de 2025. Consultaron los hallazgos de los supuestos hallazgos criminales realizados por el CEO del Proyecto Malacca, así como el activista Ferry Irwandi.

«We came to the Jakarta Metropolitan Police in the context of coordination, communication and initial consultation related to the findings of the results of patrols conducted by the TNI Satsiber ranks in the cyber room. The one who found several facts of alleged violations committed by Ferry Irwandi’s brother,» said Kapuspen Headquarters of the TNI, Brigadier General (Mar) Freddy Ardianzah, quoted en el martes 9 de septiembre de 2025.

Freddy dijo que esto se hizo como un esfuerzo para responder a la información que ha estado circulando en la comunidad, pero promoviendo los pasos legales de acuerdo con los mecanismos existentes. Sin embargo, con respecto a la información que se convirtió en el punto de presuntas violaciones de ambos ferry Irwandi no se había especificado.

«Si es necesario, es posible que lo sigan por informes oficiales. Pero, por supuesto, se decidirá después del proceso de coordinación interna y los resultados de la discusión con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», dijo.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Yakarta habló sobre la llegada de las partes de la sede de TNI con respecto a la consulta con respecto a los hallazgos de la supuesta sospecha penal llevada a cabo por el CEO del Proyecto Malacca, así como el activista Ferry Irwandi.

«Quiere informar. Bueno, continuamos transmitiendo, de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional, la institución no puede informar, debe ser personal si la difamación», dijo el subdirector de la Policía Regional de Siber Metro Jaya, el comisionado adjunto de la policía Fian Yunus, martes 9 de septiembre de 2025.

Según los resultados de la consulta, los supuestos actos penales que ocurren están relacionados con la difamación de la institución. Aun así, no ha hablado mucho sobre la consulta.

«Contaminación de los buenos nombres. Institución», dijo.