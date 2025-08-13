Comisión de la Cámara de Representantes II Apreciación de las disculpas de Nusron, recuerde ya no por el ruido

Yakarta, Viva – Vicepresidente Comisión II del DPR RI Bahtra Banong apreció los pasos del Ministro de Planificación Agraria y Spatial/Jefe de la Agencia Nacional de Tierras (ATR/BPN) Nusron wahid quien transmitió una disculpa con respecto a su declaración sobre todos tierra es propiedad del estado.

Leer también: La aclaración del ministro Atr Nusron Wahid sobre la declaración de la declaración de la tierra fue tomada por el estado: estaba bromeando



Según Bahtra, disculpa Esto se hizo para poner fin a la polémica en la comunidad.

«Aprecio los pasos dados por el ministro conscientemente que dijo mal, luego se disculpó inmediatamente al público para poner fin a la polémica», dijo Nusron.

Leer también: Nusron amenazó a millones de hectáreas de la tierra ‘desempleada’ de HGB-HGU, esta es la existencia



Consideró que la declaración incorrecta de Nusron se planteó accidentalmente al hablar para que fuera apropiado para aclararse.

«De hecho, hay palabras que en mi opinión deben mejorarse. Tal vez sea porque está demasiado emocionado (cuando habla)», dijo.

Leer también: Solo bromeando, Nusron Wahid se disculpó por el discurso de controlar la tierra ‘desempleada’ ‘



También consideró que la presentación de Sement Nusron también estaba de acuerdo con el mensaje del presidente indonesio, Prabowo Subianto, de que los ministros del gabinete rojo y blanco (KMP) no transmitían la comunicación pública que podría hacer que la agitación pública.

«De hecho, Pak Prabowo siempre recordó que estos ministros porque todavía son nuevos, necesitan ajustes», dijo.

Luego dijo: «Bueno, eso es lo que solicita Pak Prabowo, no hagas ruido en el público y no hagas políticas que no sean pro -comunidad».

Por esta razón, apreció a Nusron, que había dado aclaraciones y se disculpó por la declaración que había hecho al público.

«Por lo tanto, veo que sus buenas intenciones, el Sr. Nusron, es muy bueno, por lo que vio que había un error que podría ser polémica, luego se disculpó inmediatamente con el público», dijo.

Anteriormente informó, el Ministro de Planificación Agraria y Espacial/Jefe de la Agencia Nacional de Tierras (ATR/BPN), Nusron Wahid, transmitió una disculpa sobre su declaración sobre la política de controlar la tierra desempleada de alias de tierras descuidadas.

Especialmente en esa declaración, Nusron incluso dijo que todas las tierras de las personas pertenecen al estado.

«Estoy en nombre del Ministro de ATR/BPN, Nusron Wahid, transmitió una disculpa a toda la comunidad indonesia, al público, a los internautas», dijo Nusron en una conferencia de prensa en su oficina, el martes 12 de agosto de 2025.

«Basado en mi declaración de VJral hace algún tiempo, y causó una polémica en la comunidad y provocó un malentendido», dijo.