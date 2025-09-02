Comisión Cancelé todas las visitas de trabajo en el extranjero.

Yakarta, Viva – Komisi I RPD RI canceló todas las visitas de trabajo al extranjero después de un acuerdo del presidente Prabowo Subianto con los líderes de los partidos políticos hace algún tiempo sobre la política del DPR.

Vicepresidente Comisión I del DPR RI, Dave Laksono admitió que su partido estaba planeando hacer una visita a Berlín, Alemania. Sin embargo, la comisión cancelé el plan.

«De todos modos, todas nuestras visitas cancelaron», dijo Dave a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Yakarta, el martes 2 de septiembre de 2025.

Conferencia de prensa del presidente Prabowo Subianto relacionado con una gran demostración

Dijo que el parlamento indonesio también tenía una oficina representativa en otros países y que los países extranjeros también tenían una oficina representativa en Indonesia. Entonces, consideró que la moratoria no sería un obstáculo para la Comisión de la Cámara de Representantes I en tareas extranjeras.

«Debemos escuchar las aspiraciones de la gente, si de hecho, las aspiraciones son como, sí, debemos seguir porque somos representantes de la gente. Aquí estamos representando a la comunidad, así que eso es por lo que debemos luchar», dijo.

Anteriormente, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, dijo que el liderazgo de la Cámara de Representantes de Indonesia (DPR) revocaría una serie de políticas de DPR. Uno de ellos está relacionado Prestación recibido por miembros del Parlamento Indonesio.

La asignación prevista es una asignación de la Cámara de Rp50 millones por mes para cada miembro del DPR. Esto cosechó polémicas a manifestaciones en varios lugares.

Prabowo transmitió esto después de celebrar una reunión con el liderazgo de MPR, DPR, DPD y el Presidente General de Partidos Políticos (partidos políticos) en el Palacio Presidencial, Central Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

«El liderazgo del parlamento indonesio dijo que se le revocaría varias políticas del parlamento indonesio, incluida la cantidad de la asignación de los miembros del DPR y la moratoria en las visitas de trabajo en el extranjero», dijo Prabowo.

Los líderes de los partidos políticos en la ocasión también informaron que Prabowo había tomado medidas firmes contra los miembros del DPR que habían hecho un ruido.

«Contra los respectivos miembros del DPR, a partir del lunes 1 de septiembre de 2025. El paso es en forma de revocación de los miembros del Parlamento indonesio a los miembros que presentan declaraciones incorrectas», dijo.

Presidente indonesio Prabowo Subianto en una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Por otro lado, los líderes generales de los partidos políticos también han instruido a su personal para que sea más sensible y a favor de los intereses de la gente.

«Los líderes del DPR y los presidentes del partido han transmitido a través del presidente de sus respectivas facciones que los miembros del DPR siempre deben ser sensibles y favorecer los intereses de la gente», dijo Prabowo.

«Respetamos la libertad de opinión como estipulada en el Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre el Artículo 19 de los derechos civiles y políticos, y la ley número 9 de 1998», concluyó.