¡Comienza Operación Cebra 2025! Estas tres cosas están en el centro de atención

Jacarta – Cuerpo de Tráfico (Cuerpo de Tráfico) policia nacional comenzar Operación Cebra 2025 simultáneamente en toda Indonesia del 17 al 30 de noviembre de 2025.

«A partir de hoy se llevará a cabo simultáneamente la Operación Cebra 2025. Esta operación es una operación regional independiente, por lo que su implementación y objetivos se ajustarán a las condiciones de cada región», afirmó el jefe de Operaciones del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional, comisario Pol. Aries Syahbudin en Yakarta, el lunes.

Aries dijo que esta operación tenía tres parámetros principales. El primer parámetro es crear condiciones ideales antes de las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo (Nataru) de 2026.

Ilustración de una redada de vehículos de motor

Destacó el gran desafío durante las vacaciones de Navidad, es decir, la oleada de personas que se desplazan hacia los lugares turísticos.

Drinya también pidió al personal que garantice las condiciones ideales en tres aspectos: los conductores, los vehículos y el entorno de la carretera.

«Las vacaciones de Nataru provocarán una ola de movimiento masivo hacia lugares turísticos. La Operación Cebra debe poder crear condiciones ideales para los conductores, sus vehículos y las carreteras por las que viajan», afirmó.

Luego, el segundo parámetro es determinar objetivos basados ​​en datos.

Aries dijo que cada región ya comprende las características de las infracciones de tránsito y los accidentes en sus respectivas áreas.

«Qué edades ocurren más violaciones, cuál es la anatomía de los accidentes, en qué áreas ocurren más accidentes, hemos explicado todo esto como una guía», dijo.

El último parámetro es superar las carreras ilegales y proteger a los peatones, lo cual es un gran objetivo para Korlantas según la dirección del jefe de Korlantas Polri, el Inspector General de la Policía. Agus Suryonugroho.

Aries pidió a cada dirección que preparara instrucciones técnicas, así como pasos de extensión y educación para la comunidad.

Además, Aries dijo que parte del personal, especialmente de la Patrulla de Caminos (PJR), llevó a cabo BKO en varias áreas, como la policía de Banten, la policía de Metro Jaya y la policía de Java Occidental para apoyar las operaciones.

También animó a las filas a intensificar la socialización de la Operación Cebra 2025.

«Todos los jefes principales de PJR están coordinando con Jasa Marga. Colocando información sobre la Operación Cebra 2025 en el puente peatonal (JPO). Lo estaremos celebrando», dijo. (Hormiga)