Comienza oficialmente el Festival de Fútbol de la Copa Apsumsi III Kemenpora, un evento para desarrollar jóvenes talentos en el país

VIVA – Festival Fútbol americano Taza Ministerio de Juventud y Deportes No sé III nivel nacional se lanzó oficialmente en el Centro Deportivo de la Fundación Minhajurosidin, Lubang Buaya, Este de Yakarta, el sábado 18 de octubre de 2025.

Este evento se llevó a cabo en colaboración entre la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Indonesia (Apsumsi), el Ministerio de Juventud y Deportes (Kemenpora) y el Ministerio de Defensa de Indonesia.

Jefe de Asunción, Agus Riyantoexpresó su agradecimiento por la celebración del torneo, que ahora entra en su tercera edición. Destacó que esta actividad fue un foro importante para el desarrollo de la primera infancia, especialmente en las categorías sub-10 y sub-12, a la que denominó la etapa de la edad de oro de los futbolistas.

«Gracias a Dios, esta mañana volvimos a celebrar la Copa Kemenpora Apsumsi. Esta es la tercera edición, con las categorías Sub-10 y Sub-12. Sabemos muy bien que esta era es la época dorada del entrenamiento de fútbol. A través de este evento queremos ayudar al gobierno y PSSI en la construcción de las bases del fútbol nacional», afirmó Agus Riyanto.

Añadió que el entusiasmo de los participantes de este año aumentó significativamente. Un total de 14 jefes de operadores de Apsumsi de toda Indonesia han realizado selecciones regionales, y los campeones ahora aparecen a nivel nacional en representación de 38 provincias.

«El entusiasmo de este año es extraordinario. Los que aparecen aquí son campeones de cada operador en toda Indonesia. Nuestra esperanza es que el equipo de búsqueda de talentos pueda encontrar el mejor talento para que en el futuro Apsumsi pueda hacer una contribución real a PSSI», dijo Agus.

Además, Agus explicó que este evento fue parte de un sistema de entrenamiento escalonado. Después de los grupos de edad sub-10 y sub-12, se espera que los jugadores pasen a la Copa Soeratin sub-13 bajo los auspicios del PSSI.

«Nuestro objetivo es claro, después de la Sub-10 y la Sub-12, los jugadores pasarán a la Sub-13, que ha entrado en la Copa PSSI Soeratin. Nosotros en Apsumsi actuamos como base o base inicial para el desarrollo del fútbol indonesio», dijo.

Agus también destacó que todo el torneo se celebró de forma gratuita gracias al apoyo de varios partidos, incluidos el TNI y la Policía.

«Este torneo no tiene fines de lucro, todos los participantes son gratuitos. Gracias a Dios, los líderes del TNI y la Policía están ayudando, incluidos los patrocinadores. Por lo tanto, no hay costos para los participantes ni para los operadores. Queremos centrarnos en brindar las mayores oportunidades posibles para que los niños compitan», explicó.