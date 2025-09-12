Comienza la temporada de Solana, los inversores criptográficos son optimistas

Yakarta, Viva – Solana De vuelta en el centro de atención en el mercado cripto-. Se dice que este activo digital ingresa a la fase de «temporada de Solana» o de la temporada de Solana, después de que una serie de grandes transacciones de inversores institucionales y cripto de ballenas lograron impulsar el precio de las plantas para que aumente significativamente.

Galaxy Digital es el jugador principal en este aumento. En las últimas 24 horas, la compañía dirigida por el CEO Mike Novogratz compró alrededor de US $ 536 millones en Solana, o equivalente a Rp8.79 billones.

Según los datos de Arkham Intelligence, Galaxy recibió más de 2.31 millones de suelas de varias billeteras en Binance, Coinbase y BYBIT. «El mercado de cifrado está entrando en la ‘temporada de Solana’, muestra un fuerte impulso del mercado y las señales regulatorias de apoyo», dijo Novogratz, según lo citado por el bloque, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Los pasos estratégicos de Galaxy también se ven a partir de su inversión en industrias hacia adelante. Junto con Jump Crypto y Mulicoin Capital, Galaxy lidera una ubicación privada por valor de US $ 1.65 mil millones en industrias hacia adelante, que ahora se está convirtiendo en el Tesoro digital basado en Solana.

Estas tres compañías invierten más de US $ 300 millones (alrededor de Rp4.92 billones). Forward Industries declaró que los fondos se utilizarán para comprar suelas. Las acciones de la compañía en NASDAQ incluso han aumentado un 135% en los últimos cinco días.

«Los tres tienen la intención de proporcionar industrias hacia adelante y apoyo estratégico, con el objetivo de colocar la estrategia del Tesoro de Solana como un participante institucional público líder en el ecosistema de Solana», dijo la declaración oficial de Forward Industries.

Además de las actividades institucionales, la ballena Solana también comenzó a moverse agresivamente. Según la alerta de ballenas, dentro de una hora del 11 de septiembre, Whale movió suelas por valor de más de US $ 1.2 mil millones (alrededor de Rp19.68 billones) a través de siete grandes transacciones.

La transacción más grande involucró 1,756,934 suelas por valor de US $ 398.84 millones (alrededor de Rp6.54 billones) entre billeteras anónimas. Aunque no implica el intercambio de cifrado, esta actividad muestra el potencial de grandes compras o reestructuración de activos internos.

Momentum Bullish Solana también está respaldado por factores técnicos. Matt Hougan, director de inversiones de bit a bitwise, dijo la compra de un spot de Tesoro Corporativo y ETF Solana, colocando, colocando criptomoneda Esto está en el camino alcista. «Apoyado por la velocidad y el costo de la capa de red eficiente 1 en comparación con Ethereum», dijo.

Los datos del bloque muestran que el precio de las suelas aumentó un 6% en las últimas 24 horas a US $ 236.83 (alrededor de RP3.88 millones por sol), superó el BNB para convertirse en la quinta criptomoneda más grande del mundo con una capitalización de mercado de US $ 126.4 mil millones (alrededor de RP2,071 trillones).

Con la gran acumulación de Galaxy Digital, Forward Industries Investies y Whale Movement, Solana ahora está atrayendo cada vez más la atención de los inversores. Las actividades institucionales masivas y los movimientos de ballenas se convierten en una fuerte señal de que la ‘temporada de Solana’ realmente viene, abriendo oportunidades para las carreras de toros avanzados en el mercado global de criptografía.