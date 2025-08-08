Comienza la Super League 2025/26, este es el resultado del Borneo FC vs Bhayangkara Lampung FC Duel.

Viernes 8 de agosto de 2025 – 17:23 Wib

Samarinda, Viva – Súper liga Comienza la temporada 2025/26. El partido inaugural se reunió Borneo FC Samarinda luchó Bhayangkara Precision Lampung FC en el estadio Segiri, Samarinda, viernes 8 de agosto de 2025.

El partido fue interesante. Borneo FC finalmente ganó el partido con un puntaje delgado de 1-0.

El único gol en este partido fue anotado por la Legión Argentina, Mariano Peralta.

Peralta usó con éxito un pase de Kei Hirose antes de irrumpir en el gol de Bhayangkara que fue escoltado por Awan Setho.

Bhayangkara FC intentó responder. Sin embargo, no hubo objetivos adicionales hasta que terminó el partido.

Borneo FC también ganó el partido inaugural en la Super League esta temporada con un puntaje de 1-0.

Después de esta pelea, todavía había dos partidos celebrados simultáneamente a las 19.00 WIB.

Persebaya Surabaya recibió a Psim Yogyakarta en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya. Mientras Jepara Persijap desafió a PSM Makassar en el estadio Gelora BJ Habibie, Parepare.

Composición del jugador

Borneo FC: Nadeo Arga Winata, Cristophe Nduwarugira, Komang Teguh, M Fajar Fathurrahman, Westherley García, Juan Felipe, Kei Hirose, M Dwiky Hardiansyah, Douglas Coutinho, Maicon de Souza, Mariano peralta.

Bhayangkara Precision Lampung FC: Awan Setho, Ardi Idrus, I Putu Gede, Nehar Sadiki, Slavko Damjanovic, Christian Ilic, Frengky Missa, Moises Wolschick, Andres Nieto, Shanyder Antonio, Stjepan Plazonja.