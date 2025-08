Comienza la nueva era de los aviones de combate, F-22 Raptor puede controlar drones de combate con tabletas e IA

VIVA – Imagina un piloto avión de combate Controlando a un grupo de drones armados con solo una tableta en la mano, como si jugara una estrategia de guerra en los videojuegos.

Leer también: 5 de estos países tienen chorros de combate sofisticados, pero ningún pilotos lo vuela



Esta es una imagen del futuro de las batallas aéreas que están preparando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. avión de combate sigiloso F-22 Raptor. Ya no es solo el cazador más rápido del cielo, F-22 está listo para subir de nivel para convertirse en un ‘comandante de aire’ que lidera las fuerzas de drones autónomas en misiones de combate.

Este programa revolucionario es parte de un gran proyecto de aviones de combate colaborativos o CCA. A través de esta tecnología, el F-22 actuará como el cerebro de un sistema sofisticado que combina inteligencia artificial e inteligencia humana en el campo de batalla. No es broma, se proyecta que este programa sea el mayor salto en la historia de la guerra aérea moderna.

Leer también: El avión de combate de EE. UU. Disparó una bengala, pateó un avión desesperado volando sobre la residencia de Trump





Viva militar: avión de combate Raptor F-22

La siguiente es una serie de hechos importantes relacionados con el plan para combinar este avión de combate y dron que fue reportado por la revista Air & Space Forces, Defense News, Drive e informes oficiales de USAF.

Leer también: ¡Haz del mar un campo de batalla! Estos son los 10 portadores de aviones más sofisticados que están listos para controlar el océano



F-22 se convirtió en el primer avión de combate desarrollado para controlar el dron CCA

F-22 Raptor fue elegido como combatiente El primer hombre está equipado con un sistema de control para controlar los drones de combate autónomos. Este programa se financiará a través de un esquema llamado Crewed Platform Integration, con una asignación de más de 15 millones de dólares estadounidenses en el año fiscal 2026.

Los fondos se utilizan para comprar 142 unidades de dispositivos de tableta y otros equipos de soporte que se instalarán en la cabina activa F-22. Se eligió el uso de tabletas porque se consideró como la solución más rápida y barata para la etapa de prueba inicial.

La tableta en la cabina es un pilar

A pesar de que suena futurista, el control de drones a través de la tableta aún cosecha las preocupaciones. Varios pilotos y analistas de defensa cuestionaron su efectividad, teniendo en cuenta que el piloto F-22 se enfrentó a una alta carga de trabajo al volar el jet supersónico.

Agregar un papel como comandante de drones en medio de la velocidad y la presión de la batalla puede ser un gran desafío. Se necesita un entrenamiento especial para que el piloto pueda dividir el enfoque entre volar el avión y dirigir la operación de drones simultáneamente.

General Atomics y Anduril Competiendo en desarrollo Drone CCA

Para darse cuenta de esta flota de drones de combate, USAF ha designado a dos compañías tecnología militar Top Board, a saber, General Atomics y Anduril. Ahora están desarrollando dos prototipos iniciales llamados YFQ-42A e YFQ-44A, que será el precursor del dron CCA de primera generación.

En la etapa inicial o el incremento 1, la USAF planea comprar 100 a 150 unidades de drones CCA. Este número se incrementará a mil unidades en las siguientes fases, marcando el cambio de potencia aérea hacia la integración del sistema no tripulado.

Como productor de F-22 y F-35, Lockheed Martin también ha exhibido tecnología de control de drones desde la cabina. Introducieron la interfaz de pantalla táctil que permitió al piloto ordenar muchos drones simultáneamente, tanto para ataques de precisión como de reconocimiento.

Aunque todavía está en la etapa de desarrollo, este sistema muestra que la coordinación entre humanos y máquinas a gran escala ya no es solo un escenario de ficción científica.

Desafíos de la inteligencia artificial y la seguridad del aire

La fusión de aviones de combate tripulados y drones autónomos no puede separarse de los desafíos técnicos. Uno de los problemas cruciales es cómo garantizar que el sistema autónomo no choce entre sí, no sea un objetivo incorrecto y aún se puede controlar en varias condiciones del campo de batalla.

Por esta razón, la USAF se basa en varias plataformas de prueba como los proyectos X-62A Vista y Venom que involucran F-16. Estos aviones se utilizan como laboratorios voladores para probar la tecnología de IA y las simulaciones de escenarios de combate, tanto ofensivos como defensivos.

Se forman unidades experimentales especiales para operar drones CCA

USAF también ha formado la Unidad de Operaciones Experimentales (EOU), que ahora se expande a un escuadrón completo. Esta unidad tiene la tarea de realizar pruebas directas sobre la flota de drones de CCA y desarrollar una arquitectura futura del sistema de combate basada en la inteligencia artificial.

EOU trabajará con varias instituciones de investigación militar y el sector industrial para acelerar la prueba e integración de los sistemas autónomos en el poder aéreo estadounidense.

Future of Air War: Synergy of Fighter Jet, Drone y AI

Lo que hace USAF a través de este proyecto marca un cambio importante en la doctrina de la Guerra Aérea. En el futuro, los aviones de combate ya no lucharán solos. Estarán acompañados por una manada de drones autónomos que se pueden controlar de forma remota y equiparse con un sistema de inteligencia artificial para una toma de decisiones rápidas en el campo de batalla.

El F-22, que anteriormente se rumoreaba, se retiraba inmediatamente, en realidad obtuvo un nuevo papel como centro de control del sistema de guerra inteligente. No solo F-22, el avión de combate de quinta generación, como F-35 e incluso el bombardero B-21 Raider Stealth, también está preparado para integrarse en el futuro ecosistema de drones de combate.