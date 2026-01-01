Comienza la nueva era de las tarjetas SIM en Indonesia: la cara es el principal requisito

Jacarta – Ministerio de Comunicaciones y Digital (Ministerio de Comunicación y Educación) anunció que la implementación del sistema de registro tarjeta SIM basado en datos biometria reconocimiento facial (reconocimiento facial) para nuevos clientes oficialmente a partir de este jueves 1 de enero de 2026.

En las etapas iniciales, el registro de la tarjeta SIM utilizando datos biométricos sigue siendo voluntario. Los nuevos clientes de servicios de telecomunicaciones pueden optar por utilizar el sistema antiguo basado en los datos del Número de Identificación de Población (NIK) o el nuevo sistema basado en reconocimiento facial.

Está previsto que el sistema de registro de tarjetas SIM basado en reconocimiento facial esté completamente implementado a partir del 1 de julio de 2026.

Implementación de un sistema de registro basado en tarjeta SIM reconocimiento facial destinado a limitar el movimiento de los delincuentes digitales, que utilizan los números de teléfonos móviles como herramienta delictiva.

En la etapa inicial que comienza hoy, el sistema se utilizará híbrido. Los nuevos clientes potenciales pueden elegir dos formas: utilizar el Número de identificación de población (NIK) como antes o utilizar directamente la verificación biométrica por reconocimiento facial.

Luego, a partir del 1 de julio de 2026, el registro de nuevos clientes utilizará completamente la biometría pura.

Sin embargo, lo que hay que recordar es que esta nueva regla sólo se aplica a los nuevos clientes, mientras que los clientes antiguos no necesitan registrarse nuevamente.

El director general del Ecosistema Digital del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología, Edwin Hidayat Abdullah, dijo que esta política es un paso concreto para romper la cadena de delitos digitales que a menudo utilizan los números de celular como punto de entrada.

Destacó que casi todas las modalidades de ciberdelincuencia, como por ejemplo: llamada fraudulenta, suplantación de identidad, smishingal fraude ingeniería socialhaciendo del número de móvil la herramienta principal.

Hasta septiembre de 2025, el número de clientes de telefonía celular validados alcanzará más de 332 millones. Sin embargo, el informe del Centro Antiestafa de Indonesia (IASC) señaló que 383.626 cuentas fueron reportadas como cuentas fraudulentas con pérdidas totales para el público que alcanzaron los 4,8 billones de IDR.

«Las pérdidas por fraude digital han alcanzado más de 7 billones de IDR. De hecho, cada mes hay más de 30 millones de llamadas fraudulentas y todo el mundo recibe al menos una llamada no deseada una vez a la semana. Esto es lo que hizo que el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología creara una política de registro de tarjetas SIM utilizando reconocimiento facial«, dijo Edwin.

Según él, esta norma también tiene como objetivo ayudar a los operadores a limpiar la base de datos de números inactivos. Esto se debe a que hay más de 310 millones de números de móviles en circulación, a pesar de que la población adulta de Indonesia ronda los 220 millones.