Comienza la nueva era de la selección nacional de Indonesia, John Herdman se presentará oficialmente mañana

Jacarta – Nuevo entrenador Selección Nacional de Indonesia, Juan HerdmanLlegó a Indonesia el sábado. Está previsto que el técnico británico sea presentado oficialmente al público en una rueda de prensa que se celebrará en Yakarta el lunes 12 de enero de 2026 a las 09:00 horas.

PSSI afirmó que la agenda de la conferencia de prensa también se transmitirá en vivo a través de los canales oficiales de YouTube del PSSI y del equipo nacional de Indonesia, para que pueda ser vista por el público en general.

John Herdman fue anunciado oficialmente como entrenador en jefe de la selección de Indonesia el sábado de la semana pasada. PSSI considera que el nombramiento de Herdman marca el inicio de una nueva era para el fútbol nacional, especialmente en un esfuerzo por mejorar los logros del equipo Garuda a nivel internacional.

El entrenador de 50 años fue elegido porque tiene una trayectoria que se considera coherente con la visión del PSSI, es decir, llevar a la selección de Indonesia a la Copa del Mundo. Herdman figura como el único entrenador del mundo que puede guiar a las selecciones nacionales masculina y femenina de un país a clasificarse para la fase final de la Copa del Mundo.

Con la selección nacional femenina de Nueva Zelanda, Herdman participó en los Mundiales de 2007 y 2011. También hizo historia al llevar a Nueva Zelanda a dos medallas de bronce olímpicas consecutivas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Mientras tanto, en el sector masculino, Herdman llevó con éxito a Canadá a clasificarse para el Mundial de Qatar 2022. Este éxito es un momento histórico para Canadá después de 36 años de espera. Este logro también impulsó significativamente la clasificación de la FIFA de Canadá, del puesto 77 en el mundo al 33.

Después de encargarse oficialmente de la selección nacional de Indonesia, Herdman está programado para liderar el equipo de Garuda en el evento de la Serie FIFA que se llevará a cabo en el estadio principal Gelora Bung Karno la jornada de la FIFA del 23 al 31 de marzo de 2026. Además, Indonesia también se someterá a una serie de jornadas de la FIFA en junio, septiembre, octubre y noviembre.

Aparte de eso, la selección de Indonesia también se enfrentará a la Copa AFF 2026, que está programada para comenzar el 25 de julio. Esta serie de agendas ocupadas será el desafío inicial para Herdman en la construcción de las bases y la nueva identidad del equipo Garuda.