Comienza la gran misión: este es el difícil desafío de John Herdman en la selección absoluta y sub-23 de Indonesia

Jacarta – PSSI designado oficialmente Juan Herdman como nuevo entrenador equipo nacional de indonesia tanto en la selección absoluta como en la sub-23. El técnico inglés llegó con una gran reputación, pero también se enfrentó inmediatamente a duros desafíos al inicio de su mandato con el equipo rojiblanco.

Herdman fue designado para reemplazar a Patrick Kluivert, quien fue despedido por el PSSI el 24 de octubre de 2025. Esta decisión se tomó después de que la federación llevara a cabo una evaluación exhaustiva de la dirección y el desempeño de la selección nacional de Indonesia en los últimos tiempos.

El presidente general del PSSI, Erick Thohir, calificó el nombramiento de Herdman como el comienzo de una nueva era para el fútbol nacional. «Este es el momento en que el PSSI y el fútbol indonesio entran en una nueva era, manejada por los entrenadores a nivel de clasificación para el Mundial», dijo Erick en un comunicado oficial citado por el PSSI.

Erick enfatizó que el apoyo del presidente Prabowo Subianto fue un fuerte impulso para que PSSI desarrollara nuevamente un programa de logros más agresivo y específico.

«Estoy contento con la dirección del Presidente que nos pide que lo intentemos de nuevo, que creemos un programa más agresivo. Hoy vamos a iniciar nuevamente el programa de logros del equipo nacional nombrando a John Herdman, quien realmente tiene las calificaciones para ello», dijo.

La trayectoria de Herdman a nivel internacional fue una de las principales razones por las que PSSI lo eligió. Es conocido como el único entrenador que pudo llevar a las selecciones masculina y femenina de Canadá a la Copa Mundial de la FIFA.

Con la selección femenina canadiense, Herdman participó en los Mundiales de 2007 y 2011 y ganó dos medallas de bronce olímpicas en 2012 y 2016. En el sector masculino, llevó a Canadá a presentarse al Mundial de Qatar 2022 después de esperar 36 años.

Sin embargo, esta gran reputación llegó acompañada de una situación que no fue fácil. En su primer año, Herdman enfrentó inmediatamente una apretada agenda con la selección nacional de Indonesia.

Su debut oficial está programado para tener lugar en la Serie FIFA en el estadio principal Gelora Bung Karno el día del partido de la FIFA del 23 al 31 de marzo de 2026. Este partido es importante para que Indonesia vuelva a acumular puntos en el ranking de la FIFA después de perderse el día del partido de la FIFA en noviembre de 2025.

Después de la agenda de marzo, la selección de Indonesia seguirá pasando por una serie de Jornadas de Partidos de la FIFA en junio, septiembre, octubre y noviembre. Entre el calendario, Herdman también tuvo que preparar al equipo para aparecer. Copa AFF 2026 que está previsto que comience a rodarse el 25 de julio.