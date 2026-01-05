¡Comience a entrenar para el maratón de Mumbai, corredores!







Lo más probable es que la mayoría de los corredores de larga distancia hayan registrado su ‘carrera larga’ el domingo pasado como el Año Nuevo ha amanecido. Es posible que muchos de estos corredores corran la distancia de 42 km en el próximo Maratón Tata Mumbai (TMM) programado para el 18 de enero.

Si bien los corredores consumados, o aquellos que corren durante años, saben cómo prepararse, es vital que aquellos que no están preparados o no están preparados no intenten esfuerzos de último momento para completar la distancia y luego participar en la carrera. Simplemente es demasiado tarde para hacer cualquier tipo de esfuerzo para la distancia completa del TMM y si el entrenamiento ha sido insuficiente es mejor optar por no hacerlo desde el principio.

Los seguidores del maratón a lo largo de los años, el personal de apoyo que incluye personal médico en ruta, que ven de cerca la carrera, los corredores y las lesiones, son los ‘ojos en el terreno’, han hablado de cómo mumbaikars están mejor preparados que antes para la distancia media (21 km) y completa (42 km).

A medida que nos convertimos en ‘una ciudad/país de corredores’ con un número de corredores y no nos referimos a atletas de élite simplemente corredores por objetivos de salud/fitness/personales que aumentan enormemente a través de los años, los 42 km estarán abarrotados muy pronto. El boom del running es bienvenido pero veamos que con él también mejoran los conocimientos de running y por supuesto el entrenamiento que debería ser suficiente para una maratón.

Incluso el corredor experimentado le dirá que 42 km es una distancia muy larga y que hay que ir completamente preparado.

Los corredores debutantes deben haber realizado entrenamientos sustanciales antes de la carrera para realizar esto de manera segura. Siempre habrá algún corredor que pueda completar la carrera incluso sin entrenamiento, pero en general es arriesgado y no aconsejable si no está preparado. Corre con seguridad campeones.





