Comercio de Texans John Metchie por el galardonado Playmaker: Informe

El Houston Texans sacudió su lista el domingo, menos de un día completo después de que cayeron el Panteras de Carolina En la semana 2 de la pretemporada. Los Texans intercambiaron la ex selección del draft de segunda ronda John Metchie hacia Filadelfia Eagles.

Metchie, un favorito de los fanáticos En gran parte debido a su historia, fue la selección general número 44 del draft de 2022.

Se perdió su temporada de novato mientras recibía tratamiento para la leucemia, y ha publicado 40 recepciones para 412 yardas y 1 touchdown en sus dos campañas desde entonces.

«Comercio: los Texans de Houston están enviando a WR John Metchie a los Philadelphia Eagles, según fuentes», «,», El informante de ESPN NFL Adam Schefter informó en una publicación sobre x el 17 de agosto, liderando una manada de esfuerzos de corroboración.

Los tejanos obtendrán su selección con ala cerrada Harrison Bryant, Según Tom Pelissero de NFL Network.

Los tejanos obtienen:

Harrison Bryant

2026 Pick de quinta ronda (a través de Hou)

Las águilas obtienen:

John Metchie III

2026 selección de sexta ronda (a través de PHI)

Bryant ganó el premio John Mackey Como el mejor ala cerrada de la nación en la universidad. Fue una selección de draft de cuarta ronda (No. 115 en general) del Cleveland Browns en 2020.

Ha atrapado 98 pases para 877 yardas y 10 touchdowns en su carrera.

Los tejanos están lidiando con problemas de profundidad en el ala cerrada después de perder Brevin jordan y Dalton Keene a lesiones. Bryant también pasó tiempo con el Las Vegas Raiders Antes de aterrizar con los tejanos en este comercio con los Eagles para Metchie.

Demeco Ryans elogió a John Metchie III antes del comercio de Texans

El viaje de Metchie con los Texans dio otro giro desafortunado esta temporada baja. Los Texans redactaron un par de videos, ex jugadores de Iowa State Jayden Higgins y Jaylin NoelDurante el ciclo 2025.

También adquirieron veterano Christian Kirk en un intercambio con el Jaguars de Jacksonville y podría conseguir Tank Dell De vuelta de una lesión severa de rodilla en algún momento en 2025.

Metchie estaba mirando una subida cuesta arriba para asegurar un lugar en la lista con los tejanos.

Metchie tuvo una recepción para 8 yardas en la victoria 20-3 de los Texans sobre los Panthers. Sin embargo, atrapó cinco pases para 45 yardas en la derrota de los Texans 20-10 ante la Vikingos de Minnesotay recibió fuertes elogios del entrenador en jefe Demeco Ryans después.

Metchie fue uno de los varios receptores de Texans que Ryans elogió, pero él fue el primero en el que mencionó el entrenador en jefe.

Todos están luchando para hacer la lista final.

«Todos nuestros receptores hicieron un trabajo realmente agradable. Metchie apareció haciendo jugadas. Tuviste Braxton [Berrios] haciendo jugadas. Aparecen un montón de tipos diferentes » Ryans le dijeron a los periodistas el 9 de agosto. «Tenemos una habitación realmente llena de muchachos que pueden jugar en la NFL. Entonces, será una competencia apretada, hasta el cable».

Collins, Dell, Higgins, Kirk y Noel son cerraduras para hacer la lista. Eso dejó, como máximo, dos puntos para Metchie y los demás.

Los tejanos tomaron su decisión, y Metchie comienza con los reinantes campeones.

«Esto parecía inevitable dado lo profunda que era la habitación de los Texans», «, Jonanthan M. Alexander de Houston Chronicle publicó en x en reacción. «Además, no había forma de que los tejanos quisieran cortar a Metchie y dejarlo libre».

Texans, campeón del Super Bowl, águilas

El campo de ESPN Yates señaló que este es uno de los varios oficios que los tejanos han realizado con los Eagles esta temporada baja.

“Los Eagles ahora han cambiado por una selección de la primera ronda de 2022 por los Texans en OL Kenyon Green y una selección de 2022 en la segunda ronda de los tejanos en WR John Metchie «, Yates dijo en una publicación en x el 17 de agosto.

Jordan Schultz de Fox Sports informó Las águilas vencieron al San Francisco 49ers para Metchie.

Los tejanos también adquirieron seguridad CJ Gardner-Johnson De los Eagles esta temporada baja.

«Los #texans tienen una sala WR muy profunda y están muy impresionados con los jóvenes novatos que redactaron en Jayden Higgins y Jaylin Noel», Schultz dijo en una publicación de seguimiento.

“Han estado activamente abiertos a intercambiar a John Metchie por más de una semana y las #Agles terminan recibiéndolo. Howie Roseman hizo algo similar casi un año hasta el día, cuando cambió por Jahan Dotson. «

Metchie va de los tejanos a una reunión con Eagles Star Devonta Smith.

El dúo ganó un campeonato nacional Junto con la marea carmesí de Alabama antes de que Metchie fuera reclutado por los Texans y Smith por los Eagles.