Comerciantes revelan modos malvados de Kiosk Mafia en el mercado de Pramuka

Jacarta – Comerciante medicamentos y dispositivos médicos en Mercado ScoutMatraman, Yakarta Oriental (Jaktim) se quejó de supuestas prácticas mafia parar con un precio elevado.

Uno de los comerciantes con las iniciales HR (49) sospechaba que el rechazo de los precios de los quioscos después de la revitalización era obra de la mafia de los quioscos.

«El precio dado por Perumda Pasar Jaya de 425 millones de IDR (por 20 años) definitivamente hará que sus ganancias sean más escasas», dijo HR en Yakarta el martes.

La mafia de los quioscos utiliza la modalidad de alquilar puestos o locales comerciales a precios elevados. Por lo general, alquilan un quiosco en Perumda Pasar Jaya a un precio normal y luego lo alquilan a otros comerciantes a un precio más alto.



Mercado de Pramuka, Matraman, Yakarta Oriental

RR.HH. sospecha que cada año los propietarios de quioscos obtienen decenas de millones en beneficios coser. Si los precios de alquiler de los quioscos aumentan, sus ganancias disminuirán.

Además, HR afirmó haber alquilado un quiosco durante 17 años a un coste de 80 millones de euros al año. El alquiler se paga al propietario del quiosco.

«El lenguaje es así, si Pasar Jaya descubre que el quiosco está en alquiler, definitivamente recibirán una advertencia. Además, desde 2024, el límite de alquiler de 20 años finalizará», explicó HR.

HR explicó que hay varios puestos en el mercado de Pramuka cuyos derechos de alquiler son propiedad de una persona y luego se alquilan para abrir una farmacia.

Evaluó que el precio ofrecido por Pasar Jaya de 425 millones de IDR por un período de arrendamiento de 20 años después de la revitalización todavía se consideraba razonable si se calculaba por año.

«Con el precio de 400 millones de rupias, nuestro cálculo resulta que cada año todavía ronda los 23 millones de rupias. Sin embargo, debido a que alquilamos como un tercero, tenemos que pagar 80 millones de rupias al año», dijo.

Espera que Perumda Pasar Jaya pueda erradicar la práctica de los juegos de quiosco en Pramuka Market, para que los inquilinos puedan realizar transacciones directamente con partes relacionadas.

Mientras tanto, el gerente de relaciones públicas de Perumda Pasar Jaya, Fahrizal Irfan, dijo que su partido dará seguimiento inmediato al informe.

«Daremos seguimiento inmediato al informe», dijo Irfan. (Hormiga)

