Comer alimentos ultraprocesados ​​puede alterar la estructura del cerebro, según un estudio







Un estudio global que analizó escáneres cerebrales de alrededor de 30.000 personas reveló vínculos entre comer alimentos ultraprocesados (UPF) y diferencias mensurables en la estructura del cerebro. Estos cambios cerebrales pueden estar relacionados con patrones de comer en exceso, creando potencialmente un ciclo que refuerza las conductas alimentarias poco saludables. Los UPF contienen ingredientes que rara vez se utilizan en la cocina casera, como emulsionantes, potenciadores del sabor, edulcorantes artificiales y conservantes. Estos incluyen bocadillos envasados, cereales azucarados, refrescos y carnes procesadas, que tienden a tener un alto contenido de calorías, sal y azúcares añadidos, pero carecen de nutrientes esenciales.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente