¡Comenzó la Copa Asiática Sub-23 2026! Lamentablemente la Selección Nacional de Indonesia Sub-23 no participa

Jacarta – Copa Asiática Sub-23 2026 comienza oficialmente del 6 al 24 de enero de 2026. El torneo de grupos juveniles más prestigioso de Asia se celebró en Arabia Saudita y contó con la participación de los mejores equipos de varios países.

Sin embargo, este evento se llevó a cabo sin asistencia. Selección Nacional de Indonesia Sub 23. Es seguro que Garuda Muda no participará tras no pasar la ronda de clasificación que se celebró anteriormente.

La selección indonesia sub-23, que entonces entrenaba Gerald Vanenburg, sólo pudo terminar segunda del Grupo J con 4 puntos en tres partidos. En la fase de clasificación, Corea del Sur pareció dominante y emergió como ganadora del grupo con una colección perfecta de 9 puntos.

De hecho, Indonesia Sub-23 todavía tiene posibilidades de clasificarse a través de la mejor ruta para quedar en segundo lugar. Sin embargo, los puntos conseguidos no fueron suficientes para llevar a Garuda Muda a la fase final de la Copa Asiática Sub-23 de 2026.

Este fracaso es sin duda un récord para el fútbol indonesio. La razón es que, en la edición anterior, la Copa Asiática Sub-23 de 2024, Indonesia tuvo un desempeño impresionante bajo la dirección de Shin Tae-yong. En ese momento, Garuda Muda logró avanzar a las semifinales y casi hizo historia clasificándose para los Juegos Olímpicos de París.

Mientras tanto, a la Copa Asiática Sub-23 de 2026 en Arabia Saudita asistieron 16 equipos divididos en cuatro grupos. Se prevé que habrá una dura competencia desde la fase de grupos hasta las rondas eliminatorias.

División de grupos de la Copa Asiática Sub-23 2026:

Grupo A

Vietnam

Arabia Saudita

Kirguistán

Jordán

Grupo B

Japón

Katar

Emiratos Árabes Unidos

Siria

Grupo C

Uzbekistán

Corea del Sur

Irán

Líbano

Grupo D

Irak

Australia

Tailandia

Porcelana

Con la ausencia de Indonesia Sub-23, la atención del público indonesio se centra ahora en el desarrollo de los jugadores jóvenes y en los preparativos a largo plazo para el próximo evento internacional.