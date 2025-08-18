Comenzando el duelo de la prueba contra los marineros de Lion City

Bandung, Viva – Perseguidor Bandung comenzará su lucha en la fase grupal de la AFC Champions League (ACL) de dos 2025/26 al entretener a los representantes de Singapur, Marineros de la ciudad de león FC, en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), jueves 18 de septiembre de 2025.

Como se sabe, los resultados de la lotería llevados a cabo por AFC en Kuala Lumpur, viernes (15/08/2025), colocaron a Persib en el Grupo G con los clubes del sudeste asiático, a saber Bangkok United (Tailandia), Selangor FC (Malasia) y Lion City Sailors (Singapur).

Nostalgia contra Lion City

Lion City Sailors no es un nuevo oponente para Persib. En ACL dos La temporada pasada, ambos equipos también se unieron al mismo grupo. En ese momento, el Príncipe Biru logró celebrar un empate 1-1 en Bandung, luego ganó una dramática victoria por 3-2 cuando visitó Singapur. Se espera que este registro positivo sea una capital valiosa para que los niños adoptivos de Bojan Hodak regresen para asegurar puntos completos en el partido inaugural.

El mediocampista de Persib, Tyronne del Pino, recibió una patada al lanzar una patada contra los marineros de Lion City en la Liga de Campeones Asiático 2 (Confederación de fútbol asiático de DOK 2024) Foto : Viva.co.id/dede iDrus (Bandung)

Complete el horario para Persib en la fase de grupo 2025/26 ACL 2025/26

AFC ha publicado el cronograma oficial de la fase grupal. Después de la agenda de Persib Match:

Jueves 18 de septiembre de 2025: Persib vs. Lion City Sailors (GBLA Stadium)

Miércoles 1 de octubre de 2025: Bangkok United vs Persib

Jueves 23 de octubre de 2025: Persib vs Selangor FC (estadio GBLA)

Jueves 6 de noviembre de 2025: Selangor FC vs Persib

Miércoles 26 de noviembre de 2025: Lion City Sailors vs Persib

Miércoles 10 de diciembre de 2025: Persib vs Bangkok United (estadio GBLA)

Espero parecer mejor

La temporada pasada, los pasos de Persib se detuvieron en la fase grupal después de solo ganar una victoria, dos empates y tres derrotas. Con el dibujo que reunió a los equipos de la ASEAN esta temporada, la oportunidad de abrirse más. Se espera que el apoyo completo de Bobotoh sea una energía adicional para que Maung Bandung parezca más segura, tanto en casa como fuera.