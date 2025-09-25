Comenzando desde el affan criminal criminal Kurniawan, Bareskrim progresa sin rodeos

Yakarta, Viva – Dirección de acción Criminal General (ditfidum) Policía de investigación criminal Intervino oficialmente para investigar las acusaciones de actos criminales en el sangriento conductor de sangre de la motocicleta (ojol) Affan kurniawan Lo que sucedió durante la demostración caótica hace algún tiempo.

El director de Tipidum Bareskrim Polri, el general de brigada Djuhandhani Rahardjo Puro reveló que los investigadores han examinado a 12 testigos desde que el caso fue transferido de la División Polri ProPam.

«En la actualidad, el proceso de investigación está en marcha. Hemos examinado aproximadamente 12 testigos», citó Djuhandhan el jueves 24 de septiembre de 2025.

Director de delitos generales de investigación penal de la policía General Djuhandhani Rahardjo Puro

No solo eso, la evidencia en forma de imágenes de la cámara de CCTV también se ha asegurado. El examen se realizó transparentemente al ser presenciado por partes externas, incluidas Kompolnas. Los investigadores en el futuro cercano presentarán expertos criminales y sociólogos masivos, así como examinarán los vehículos tácticos (Rantis) Brote quien supuestamente hundió a Affan hasta la muerte.

«Queremos ver en su totalidad cómo el proceso de uso del automóvil. En principio, llevamos a cabo recomendaciones e investigaciones de propams aún se están ejecutando», dijo.

Se sabe que el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado después de que Tail fuera golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Polda Metro Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

En cuanto a los dos miembros de la brigada móvil de la Policía Metropolitana de Yakarta, Kompol Cosmas Kaju Gae y Bripka Rohmat, presentaron oficialmente una apelación por las sanciones éticas relacionadas con el caso de la muerte de un taxista de motocicleta en línea, Affan Kurniawan.

Kompol Cosmas fue sentenciado a severas sanciones en forma de despido con respeto (PTDH), mientras que Bripka Rohmat fue sometida a sanciones de degradación durante siete años. Ambos fueron declarados violando el código de ética en el trágico evento durante la seguridad de la manifestación en Yakarta, el 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.