Comenzando contra Laos mañana, el equipo nacional U-23 indonesio quiere un barrido limpio de la victoria en la calificación de la Copa Asiática

Sidoarjo, Viva – Entrenador Equipo Nacional Indonesio U 23 Gerald Vanenburg apuntar a su equipo para ganar cada juego en el torneo de clasificación Copa asiática u 23 2026 que tendrá lugar en el estadio de Gelora Delta Sidoarjo, Java Oriental, a partir del miércoles 3 de agosto de 2025 por la noche.

«El objetivo definitivamente está ganando. Y no me importa quién juega, debemos ganar, eso es algo que los jugadores deben entender», dijo Gerald a Antara, durante una conferencia de prensa en Surabaya el martes.

También espera que todos los jugadores no tengan miedo de todos los oponentes que se enfrentarán en el torneo.

Además, en este torneo AFC U-23, también quiere que los niños de crianza aumenten los niveles al dar los mejores juegos en el campo.

«Entonces veremos dónde estaremos al final de este torneo», dijo.

Aun así, el entrenador holandés todavía no subestimó a todos los oponentes que eran miembros del Grupo J. De hecho, según él, en el grupo había Corea del Sur, que, por cierto, era un equipo fuerte en Asia.

«Pero todos los equipos también pueden perder en el primer partido con sus oponentes, cuyo pensamiento no son tan fuertes», dijo.

Por lo tanto, espera que sus hijos adoptivos puedan concentrarse para que la presión del oponente pueda superarse, para que se convierta en una fortaleza para el equipo.

Mientras tanto, el jugador del equipo nacional del U-23 indonesio, Mikael Tata, afirmó que el equipo estaba en buenas condiciones y estaba listo para competir contra Equipo nacional de Laos.

«No pensaremos en los demás, nos enfocaremos en el equipo, y todos están listos para competir dando el mejor juego», dijo.

Además, el jugador de Persebaya Surabaya también espera que todos los seguidores, especialmente Bonek y Bonita, que estén cerca del estadio Gelora Delta Sidoarjo puedan apoyar a Indonesia.

«Porque los seguidores proporcionarán motivación para jugar bien y podremos ganar en este partido», dijo. (Hormiga)