Comenzando con un silencio de un minuto, el campeonato de fútbol geotérmico 2025 terminó, IKPT ganó el primer trofeo

Yakarta, Viva – Torneo Prime Geotérmico El campeonato de fútbol (GSC) 2025 terminó oficialmente en un estadio Asiop en Asiop, Yakarta, domingo por la tarde 31 de agosto de 2025. fútbol americano Iniciado por el fútbol geotérmico Indonesia (GSI) en colaboración con US Asia, se convirtió en un impulso para la unión entre las partes interesadas geotérmicas, así como un medio de socialización importante para el desarrollo de energía limpia en Indonesia.

Abrió con un minuto silencio

El evento, que comenzó el 30 de agosto de 2025, se abrió solemnemente a través de un minuto silencio, como una forma de respeto por los trágicos eventos que sucedieron últimamente a la nación. Ese momento agrega su propio significado en el torneo que prioriza la solidaridad, la unión y la unidad.

A la ceremonia de apertura asistieron representantes del Ministerio de Jóvenes y Deportes, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, el Presidente del IIIGCE y el Presidente de la Asociación Geotérmica de Indonesia (API). El entusiasmo de los seguidores y 28 equipos que participan en la compañía y las instituciones se sumaron aún más a la animada atmósfera en el estadio.

Primer campeón de IKPT

Final GSC 2025 reunió a IKPT Conspexindo. La primera mitad fue rigurosa sin un objetivo, pero en la segunda mitad IKPT funcionó de manera más agresiva. Un gol rápidamente abrió el camino de la victoria que finalmente cerró con un puntaje de deslizamiento de tierra de 4-0.

IKPT salió como el primer campeón,

Apexindo en segundo lugar,

Pt Doma Hita Jaya ganó el tercer lugar después de vencer a PT Pratama Galuh Perkasa.

El Trofeo del Campeonato fue entregado directamente por el presidente de la API, Julfi Hadi, quien apreció el éxito del torneo y esperaba que esta competencia pudiera ser una agenda de rutina con categorías de edad más diversas para imprimir talentos jóvenes.

Apreciación y entretenimiento

El presidente de GSI, Carson Hakama, también expresó su gratitud a patrocinadores, asociaciones y todos los participantes. Hizo hincapié en que el compromiso de GSI de continuar colaborando con Kemenpora, PSSI y las partes interesadas geotérmicas para el desarrollo del fútbol sostenible y fomentando jóvenes talentos.

Además del partido principal, este torneo también fue animado por el partido de la exposición:

Geothermal All Star vs Media All Star

Sociedad de perforación de la Universidad Trisakti vs Yakarta

Gobierno All Star vs All Star Geothermal Association

También estuvieron presentes tres leyendas nacionales de fútbol: Ilham Jayakesuma, Markus Harison y Robbi Darwis, que se sumaron a la apelación del torneo.

Premio especial

Equipo de Fairplay: PT Pertamina Geothermal Energy

Mejor partidario: PT Geo Dipa Energi

Mejor jugador y puntaje superior: No. 15 de Pt Doma Hita Jaya

Mejor portero: IKPT

Objetivo del torneo: Nardi (Ebtke) a través de un objetivo espectacular

Mensaje la unión

Cerrando el evento, Julfi Hadi y Carson Hakama expresaron sus condolencias a las víctimas de la reciente tragedia en Indonesia. Le recordaron a las personas que se cuiden entre sí, que no sean fácilmente provocadas, y sigan siendo optimistas para construir el futuro.

«A través del Campeonato Geotérmico de Fútbol 2025, queremos demostrar que los deportes, especialmente el fútbol, ​​pueden ser un medio para fortalecer la unión al tiempo que apoya la aceleración de la inversión de energía limpia en Indonesia», dijo Carson Hakama.

Este torneo inaugural no solo dejó una historia sobre campeones, sino que también entregó un fuerte mensaje sobre la solidaridad, la energía positiva y el espíritu de construir un país a través de la energía geotérmica sostenible.