Comenzando a explorar, el jefe de Garuda abre su voz sobre el proceso de fusión con una lámpara de agua

Yakarta, Viva – Presidente Director de PT Garuda Indonesia (Persero) TBK, Wamildan Tsani, Votos abiertos sobre el discurso fusión Garuda Indonesia con una lámpara de agua.

A través de la divulgación de información de BEI, admitió que el plan todavía estaba en las etapas iniciales de exploración, en línea con los pasos de coordinación que también estaban tomando la compañía.

«Relacionado con el discurso de consolidación del sector de la aviación de bumn, hasta ahora todavía está en las etapas iniciales de exploración. La compañía todavía está coordinando con las partes interesadas relacionadas», Rich Wamildan en su declaración, citado el martes 16 de septiembre de 2025.



Director de Garuda Indonesia, Wamildan Tsani Pandjaitan (doc. Especial) Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

Wamildan afirmó que en este momento su partido todavía estaba enfocado en los pasos del desempeño de la compañía. Entre otras cosas a través de la mejora de la equidad, la optimización de acciones estratégicas como la restauración de la flota, la recuperación de los ecosistemas comerciales y el aumento del tráfico de pasajeros.

Con respecto al impacto del plan de fusión, Wamildan admitió que la compañía no pudo confirmar más.

«El impacto de esta acción corporativa será conocido por la compañía, después del estudio integral que puede llevar a cabo Garuda Indonesia junto con otras partes relevantes en la próxima fase de la etapa de exploración», dijo Wamildan.

Afirmó, las discusiones con las partes interesadas relevantes también continuaron siendo realizadas por Garuda Indonesia con Pelita Air. De hecho, el Wamildan también prometió predicar siempre desarrollos más y recientes de los planes para fusionar las dos aerolíneas.

«Transmitiremos aún más el progreso del plan de fusión, si hay desarrollos significativos relacionados con las etapas y la realización del plan estratégico», dijo.

Se sabía, anteriormente el Ministro de Bumn, dijo Erick Thohir, el plan para combinar el aire de Pelita con Garuda Indonesia fue entregado completamente hacia y entre los entre todo. El Ministerio de SOES también apoya los pasos a tomar y entre el proceso de fusión.

«Nosotros, del Ministerio de SOES, seguiremos las políticas que se llevarán a cabo y entre. Si solo somos aprobados, el final. Porque si el proceso de estudio está en y entre los entre sí», dijo.