Comentarios Francesco Bagnaia puede posicionar en la pole en el motogp japonés

VIVA – Francesco Bagnaia Finalmente se mostró performar lo mejor ganando la pole position en la sesión de clasificación Motogp Japón 2025 en el circuito de Motegi.

Este resultado se siente especial, recuerda estación Esto a menudo enfrenta grandes dificultades con las características de la parte delantera de su motocicleta. Sin embargo, en Motegi, Racer Ducati Parecía extraordinario grabar un nuevo disco de vuelta.

Francesco Bagnaia de MotoGP Qatar

Bagnaia admitió que la moto que estaba montando ahora era mucho más cómoda controlando. Los cambios en la configuración que se probaron en el circuito de Misano comenzaron a sentir los beneficios.

Según él, la moto ahora puede responder a todos sus deseos en la pista, algo que se perdió desde la temporada pasada.

«Siento que puedo alentar, siento que puedo hacer lo que quiera con mi bicicleta», dijo Bagnaia, citado por Viva de Chocar Sábado 27 de septiembre de 2025.

Resurrección de Ducati en Motegi

En la sesión de calificación, Bagnaia logró superar a Joan Mir y Marc Márquez, quienes ocuparon la posición principal con él. Este logro no solo marcó la resurrección personal de Bagnaia, sino que también confirmó los resultados del arduo trabajo del equipo de Ducati que continuó encontrando soluciones a problemas técnicos durante toda la temporada.

El gerente del equipo de Ducati, Davide Tardozzi, dijo que estaba orgulloso del arduo trabajo del equipo detrás de escena. Según él, el mecánico de Ducati prepara dos especificaciones de motocicleta con configuraciones similares para que Bagnaia pueda encontrar inmediatamente el equilibrio apropiado en Motegi.

«El equipo hizo un trabajo extraordinario anoche para proporcionar dos opciones de motocicletas con especificaciones similares. La combinación de resultados de prueba en Misano y un pequeño ajuste en Motegi dio resultados muy positivos», explicó Tardozzi.

Cambios técnicos que traen resultados

Una de las claves del éxito de Bagnaia en Motegi es el uso de configuraciones de motocicletas adaptadas de las pruebas en Misano. Aunque no puede ser completamente libre de experimentar debido a las limitaciones regulatorias,

Ducati logró encontrar una base técnica más estable. Como resultado, el motor ahora es más receptivo y proporciona una confianza adicional a Bagnaia.

Incluso afirmó que por primera vez esta temporada, sintió que realmente podía maximizar el potencial del motor:

El principal desafío de la carrera sigue esperando

A pesar de llegar a Pole de una manera impresionante, Bagnaia se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba en la sesión principal de la carrera y el sprint. Factores como el consumo de combustible, las condiciones de los neumáticos y la consistencia del rendimiento del motor se probarán completamente en una larga duración.

Esta temporada, Bagnaia solo ha ganado una vez, a saber, en el circuito de las Américas (COTA). De hecho, en la temporada anterior se sabía que era consistente y varias veces en el podio en Motegi. Esta pole position puede ser un punto de inflexión para restaurar su impulso en la clasificación del campeonato.

Ducati Racer, Francesco Bagnaia

Pole position Francesco Bagnaia en el MotoGP 2025 japonés no solo es una cuestión del registro de tiempo más rápido, sino también una prueba de que comenzó a redescubrir la conexión con su motocicleta. La combinación de mejoras técnicas del equipo de Ducati y la confianza del conductor dieron una señal positiva antes de la carrera principal.

Si este rendimiento se puede mantener, no es imposible que Bagnaia vuelva a ser una amenaza grave en la lucha por los títulos mundiales esta temporada. El MotoGP japonés también tiene el potencial de convertirse en una etapa de renacimiento de Bagnaia después de una serie de resultados menos consistentes.