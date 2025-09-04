Comentarios de John Lynch de 49ers sobre Noticias de Jauan Jennings

El San Francisco 49ers y el receptor abierto Jauan Jennings alcanzó un compromiso después de un enfrentamiento por contrato durante el campamento de entrenamiento. ESPN Adam Schefter informó el 3 de septiembre que el acuerdo agrega $ 3 millones en incentivos basados ​​en el rendimiento para Jennings ‘ contrato.

Schefter agrega que bajo los nuevos términos, en lugar de los $ 7.5 millones fue programado originalmente Para ganar esta temporada, Jennings ahora tiene el potencial de ganar hasta $ 10.5 millones.

El 4 de septiembre, El gerente general de los 49ers, John Lynch, estaba en KNBR y rompió su silencio después de recompensar a Jennings con un aumento de la paga de incentivos.

«I quiero recomendar a Jauan,» Dijo Lynch. «La forma en que se encargó de su negocio tanto recuperando y su deseo de un nuevo contrato, lo manejó de buen sentido … cuando digo cosas que generalmente lo digo en serio … Jauan luchó contra una lesión en la pantorrilla, y quería un nuevo contrato. Ambas cosas parecían ponerse bien al mismo tiempo.

«Vamos a seguir tratando de trabajar en un acuerdo a largo plazo, pero en este momento tenemos algo que funcione para todos a corto plazo y eso es algo bueno para los Niners».

¿Es esto un beneficio mutuo para 49ers, Jauan Jennings?

Después Schet’s informe, David Lombardi del estándar de San Francisco escribió en X Que el compromiso parece una victoria para ambos lados. Los 49ers llevan a Jennings de vuelta a la práctica en mejor espíritu, mientras que él podía ver un aumento salarial mientras se acerca a la agencia libre después de la temporada 2025.

«TOh aquellos que dicen ‘Los 49ers poseían Jauan Jennings en este proceso‘ – ¿Te estás dando cuenta de que él no un agente libre?» Lombardi escribió.

«JEnnings tenía movilidad muy limitada aquí. Se aseguró un tiro para ganar hasta $ 3 millones más. No abandonar [his] 2026 [free-agent status]. [The] 49ers mantuvieron integridad salarial de capitalización. Ambos lados ganan – eso es Por qué ambos se dieron la mano sobre el trato. «

San Francisco estaba dispuesto a ser flexible con Jauan Jennings

A veces es No se trata de ganar un enfrentamiento por contrato, sino encontrar un terreno común donde ambos lados están satisfechos y pueden cerrar el capítulo. Además, los 49ers podrían no haber querido salir en una colina, no estaban dispuestos a mudarse con Jennings.

San Francisco parecía no estar dispuesto a darle a Jennings un nuevo contrato o cambiarlo. Sin embargo, los 49ers probablemente querían hacer un movimiento que permitiera que el receptor abierto vea que la franquicia lo aprecia, a pesar de que ellos no dispuesto a ceder ante sus demandas.

«TLos 49ers podrían haber sido complementos completos aquí y no mudados ni un bit,» Lombardi escribió en x. «Incluso trabajaron para aislarse a sí mismos un poco en WR fuera de Jennings. Pero El mantenimiento cultural es importante y también viene con un costo.

«JEnnings puede no ser una A-lister pero El es ha sido un artista esterlina que se adapta a la operación como un guante. Es Buen negocio para recompensar ese tipo de jugadores cuando las circunstancias dictan, incluso si hay no es Mucho margen de maniobra. «

Ambas partes ahora cerrarán este capítulo que se rondaba alrededor del equipo durante el campamento de entrenamiento, y ahora puede centrarse en el Seattle Seahawks En la semana 1. Después de perderse los playoffs la temporada pasada, los 49ers están buscando una temporada de devolución. San Francisco buscará salir con el pie derecho contra su rival de NFC West y generar un impulso positivo para comenzar la temporada 2025.