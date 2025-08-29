Comentario sobre la muerte de Affan Kurniawan, Andovi da López: Se puede evitar muy

VIVA – Muerte trágica de un taxista de motocicleta en línea (OJOL), Affan kurniawanque fue aplastado por Rantis Brimob, dejando una profunda tristeza y provocó una ola de protestas entre la gente. Incluyendo contenido de creador Y el da López.

Andovi, conocido por la voz, expresó problemas sociales, también visitó la tumba de Affan en el caucho Bivak a las condolencias y transmite su preocupación por lo que está sucediendo actualmente en Indonesia. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Sí, en realidad solo quiero ir a su tumba aquí, solo rezar, y de luto mutuamente para su familia, para Ojol, aquí solo quiero que la gente se dé cuenta de que esto no debería suceder, se puede evitar», dijo a los medios de comunicación.

Hizo hincapié en que la selección de la dicción también es muy importante. Andovi corrigió el uso de la palabra «aplastado» escrita por los medios de comunicación. Según él, lo que se escribió debería ser «aplastado», porque según él, el video del incidente había demostrado que el incidente podría evitarse.

«El idioma en los medios no está ‘aplastado’ sino (en su lugar escrito) ‘aplastado’. La dicción debe ser verdadera», dijo Andovi.

Andovi también respondió a una disculpa de los partidos relacionados, incluidos Kapolda y el jefe de la policía nacional. A pesar de respetar estas buenas intenciones, sintió que la disculpa no era suficiente.

«En mi opinión, disculparse a pesar de que no es bueno, debe haber algo más», dijo.

YouTuber, y a López Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

Él cree que la gente indonesia ahora se está volviendo más inteligente y no estará satisfecho con solo una disculpa. Necesitan acción real y justicia transparente.

Cuando aludía a los siete broves de pasajeros de Rantis que habían sido arrestados, Andovi reveló que apoyaba el proceso de aplicación de la ley, pero estaba decepcionado con el uso inicial.

«Tal vez sea el proceso, pero desafortunadamente el pueblo indonesio no quiere ser las iniciales, sí, quieren más que eso», dijo.

También enfatizó que el objetivo era la claridad y la justicia, no solo mirando los rostros de los perpetradores.

«Realmente quiero tener claridad y justicia, no solo para Affan sino para todo, porque este no es el primer incidente que sucedió en Indonesia», dijo.

Andovi se siente triste por el hecho de que primero debe haber víctimas para que un problema reciba atención seria.

«El hecho de que la víctima debe estar muy triste», dijo.

Invitó a las figuras públicas y a los creadores de contenido a no guardar silencio y usar sus plataformas para hablar. Según él, hablar no siempre tiene que salir a las calles.

«Pero sí, tiene una plataforma para usar, y sí, espero que haya buenos cambios para Indonesia», esperó.