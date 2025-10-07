Un restaurante chino que falla en una estación espacial crujiente orbitando a Marte es un escenario poco probable para perseguir los sueños, incluso en un futuro distópico donde la Tierra ya no es una opción. Pero esa es la plataforma de lanzamiento de la serie animada de dramas de ciencia ficción «Ancient China of Mars», que participa en Roma’s Mercado de MIA Corriendo del 6 al 10 de octubre.

Creado por Andrew Leung, el artista conceptual detrás de «Mulan» de Disney y «Black Panther: Wakanda Forever» de Marvel, la serie sigue a una familia china de tierra, las Lees, que se ven obligadas a escapar a Marte. Dejando atrás un planeta afectado por el cambio climático y un sistema de castas socioeconómico que nunca los dejará florecer, se despegarán con la esperanza de perseguir sus sueños en el planeta rojo, solo para encontrarse atrapados en el purgatorio en una estación espacial que sirve como una pluma para inmigrantes apátridos que no están en tierra ni marcianos.

Allí, los Lees abren un restaurante chino, que esperan que sea el primer paso para plantar raíces y tallar un camino hacia la vida de clase media para sus hijos. Pero nada es fácil para los migrantes en una tierra extranjera, especialmente en lo que el creador del programa describe como el «paraíso fascista terraformado de Marte».

Al igual que con la mayoría de los vuelos de fantasía de ciencia ficción, «antigua China de Marte» tiene sus raíces en nuestra realidad presente cada vez más distópica, con Leung invocando el término «Enshitificación», acuñado por primera vez por el crítico tecnológico y el autor Cory Doctorow para describir la degradación gradual de las tecnologías que dominan nuestras vidas, para resaltar cómo «todo está comenzando a apestar».

«El sueño americano en estos días se siente cada vez más como una fantasía. Realmente se está volviendo inalcanzable. Y realmente estaba tratando de encontrar una manera de contar esa historia», dijo Leung a Variedad. «¿Qué mejor manera de decirlo, pero desde el punto de vista de las personas que no son necesarias capaces de participar en la grandeza de ese mundo pero participan en él … a través de la experiencia de los inmigrantes?»

Criado en Smalltown Oregon, en lo que él describe como «la mitad de BF en ninguna parte», Leung recordó haber descartado las burlas racistas de compañeros de clase que le dijo que «regrese a China» y escapó al santuario del restaurante de sus padres. Junky de ciencia ficción desde una edad temprana, pasó gran parte de su infancia esconderse con su cuaderno de bocetos y atracarse en «Star Trek: The Next Generation», una serie que le enseñó a creer en «un futuro al que todos podríamos pertenecer».

Mientras que «Ancient China of Mars» se basa en sus experiencias como hijo de la única familia china americana en la ciudad, Leung dijo que el programa no se trata de «no solo la historia china estadounidense».

«Realmente se trata de cómo es estar atrapado en este mundo, donde obviamente no todo está creado para ti», dijo. «¿Qué pasa si el mundo tecnológico tiene todo lo que querían? Todos los hermanos tecnológicos son como, ‘Ahora, podemos crear este paraíso’. Pero cuando llegas al paraíso, dices: «Oh, en realidad no podemos participar en este paraíso.

Si bien las legiones de trabajadores demasiado pagados en la economía del concierto estadounidense se relacionarían indudablemente, Leung argumenta que hay un gancho más importante para atraer al público a la «antigua China de Marte». «Creo que será un programa increíble para ver», dijo. «Creo que es gracioso».

Neal Ludevig, que produce para Producciones de elefantes sarcásticosDijo que se sintió atraído al instante por la visión de Leung para una serie que, aunque tal vez no se estrellara en la estratosfera, se traduciría fácilmente a través de las fronteras.

«Podría haber hecho de esta una historia estadounidense sobre inmigración y entrar en ese sueño americano, pero lo ha reapropiado para que sea mucho más universal», dijo Ludevig. «Cada país tiene inmigrantes. Cada país tiene sistemas de clase social y personas que están siendo desplazadas».

Leung es un producto de la incubadora de elefantes sarcástica, un programa de desarrollo de varios años para creadores emergentes de la industria del cine cuyo trabajo encarna la misión de la compañía de traer contenido más diverso a la pantalla.

«Nos gusta decir que estamos creando contenido que aborde al elefante en la habitación de una manera sarcástica. Cosas sobre raza, identidad o clima o inmigración o sexualidad», dijo Ludevig. «Nuestra misión como empresa es destacar historias que no vemos con la pantalla con la pantalla con la pantalla con la pantalla».

«Ancient China of Mars» se encuentra entre los 15-20 proyectos que elefante sarcástico tiene actualmente en desarrollo, incluidos los «Black Boys Don’t Sew» «de Craig T. Williams, producido por Viola Davis y Julius Tennon. Si bien Ludevig dijo que el programa es «efectivamente una tubería para IP», su fuerza central es identificar a los creadores prometedores, en lugar de proyectos individuales, y realizar una inversión a largo plazo en las visiones artísticas de esos creadores.

«Crea emoción. Crea impulso. Crea este tipo de visión más grande que hace que las personas se entusiasmen y sientan que también pueden contar sus historias», dijo. «Cuantas más historias estén ahí fuera donde las personas pueden verse reflejadas en esas historias, de diferentes diásporas y antecedentes, más personas continuarán creando esas historias».

El mercado MIA de Roma se ejecuta del 6 al 10 de octubre.