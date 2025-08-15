‘Comedia escritor Body to Action Hero’

Bob Odenkirk podría haber tratado la producción de «Nadie 2«Como unas vacaciones europeas. El borrador original de la secuela de su éxito de 2021,» Nadie «, tenía a Hutch, el padre suburbano/mercenario secreto interpretado por Odenkirk y su esposa Becca (Connie Nielsen), alejándose de todo en gran estilo.

«En la página uno, Hutch está en una góndola y arroja una lona hacia atrás, y hay todo un pase de armas y explosivos», recuerda Odenkirk. «Mi verdadera esposa, Naomi, miró y ella dijo: ‘Wow, esto es genial. Podemos ir a Italia y disparar’. Y pensé, ‘Sí, podría ser divertido’. Y luego, unos tres días después, digo: ‘¿Sabes qué no es lo que estamos haciendo a Italia.

Odenkirk sintió que ese tipo de escenario extranjero lujoso no era el correcto para su personaje, un hombre de todos cuyos disfraz de exterior Schlubby, que en realidad es un asesino rudo. Así que intercambió góndolas por barcos de pato con una historia que envía a Hutch, Becca y sus dos hijos Brady (Gage Munroe) y Sammy (Paisley Cadorath) a una ciudad resort en desuso. Era el tipo de lugar que Odenkirk recordaba haber visitado cuando crecía en el Medio Oeste.

«Cuando era niño, fuimos a los Dells de Wisconsin», dice. «Es uno de los pocos viajes que hice. Estuvieron llenos de estas pequeñas ciudades de vacaciones para personas que no pueden permitirse ir a Disneylandia o en algún lugar así».

Solo en «Nadie 2», que abre el 15 de agosto, en lugar de comer algodón de azúcar y jugar juegos de arcade, Hutch se enreda con una pandilla de contrabandistas dirigido por un jefe de la mafia de mierda llamado Lendina (Sharon Stone). En una escena memorable, Hutch lucha contra un grupo de matones en un bote de patos: es un ballet de huesos rotos y dientes destrozados que tiene lugar en el entorno más banal imaginable. Odenkirk presionó para la escena, que se inspiró en la franquicia «Police Story» de Jackie Chan, una serie de películas conocida por sus acrobacias y humor. En el primer «Nadie», Odenkirk, quien primero se hizo un nombre en comedias como «Mr. Show With Bob y David» y «The Larry Sanders Show», quería tocarlo en derecho. Esta vez es diferente.

«La secuela es más divertida», dice. «Tiene bromas dentro de la pelea. El primero es muy serio o sombrío, porque sentí que, si voy a entrar en esto, me avergonzaré profundamente frente a todos mis amigos, o lo voy a lograr, y luego eso haré la mente de mis amigos, porque van a ir,» Santa mierda, él realmente lo hizo «. Obviamente, corre el riesgo de parecer realmente estúpido, mientras que si haces una broma en la pelea, entonces puedes ir, ‘Oye, solo estaba bromeando.

Odenkirk se tomó en forma para «nadie» muy en serio. Se entrenó durante dos años con el coordinador de acrobacias Daniel Bernhardt para asegurarse de poder manejar las secuencias de lucha.

«Estaba tratando de convertir el cuerpo de un escritor de comedia en el cuerpo de un héroe de acción», dice Odenkirk. «Me reí mucho, pero no fue una risa divertida. Fue una risa avergonzada de la cara roja».

Odenkirk acredita el entrenamiento con ayudarlo a sobrevivir un ataque cardíaco que tuvo en el set de «Better Call Saul» en 2021. Y todavía está llegando al gimnasio. Trabajó con Bernhardt el día antes de que «Nadie 2» tuviera su estreno mundial en Los Ángeles.

«Puse las horas porque estoy un poco loco de esa manera», dice. «Puedo estar realmente decidido e inquebrantable sobre estas cosas. Con la primera película, me desafié a mí mismo. Cuando envejeces y cumples 50 años, piensas, qué puedo hacer que me hará una persona diferente, porque he sido este tipo durante el tiempo suficiente».

Jacked o no, Odenkirk sabe que no es una estrella de acción típica. Optó por moldear al personaje de Hutch a su propia persona, mostrándole sacando la basura en la primera película o luchando por conectarse con su esposa mientras prepara a los niños para la escuela en la segunda.

«No soy genial, no soy joven, no soy guapo», dice Odenkirk. «¿Qué tengo que ofrecer en este género? Incluso Jason Statham es un tipo realmente duro. No lo soy. Pero soy identificable. Simplemente soy como tú».