Comedia en vivo viral Mens Rea, Pandji Pragiwaksono Sindir Ahmad Dhani Acerca de los derechos de autor

Jacarta – No Pandji Pragiwaksono ha vuelto a la discusión pública después de que su último programa especial de comedia titulado Mens Rea se emitiera oficialmente en Netflix el 27 de diciembre de 2025.

Este programa llamó inmediatamente la atención de los internautas porque presentaba material político que se consideraba audaz, agudo y tenía el potencial de causar controversia. En medio del entusiasmo y las dudas del público, Pandji hizo una declaración que arrastró el nombre del músico. Ahmad Dhaniespecialmente en lo que respecta al tema de los derechos de autor de las canciones. ¡Vamos, desplázate más!

Las dudas del público llevaron anteriormente a acusaciones de que Netflix censuraría el material de Mens Rea, considerando que el contenido del programa toca temas delicados.

En respuesta a esta especulación, Pandji brindó una aclaración a través de una carga en su cuenta personal de Instagram el 26 de diciembre de 2025. Negó firmemente la idea de que su trabajo fuera cortado o censurado por la plataforma global de transmisión.

«Una cosa sobre Netflix es que no censura ningún material de mi stand-up», subrayó Pandji Pragiwaksono en Instagram, citado el lunes 5 de enero de 2026.

Incluso satirizó a los internautas que dudaban de esto y sospechaban que el programa de Mens Rea estaría lleno de censura cuando se transmitiera en Netflix. Pandji llamó a los internautas «sotoy», indicando su creencia de que Mens Rea se transmitirá en su totalidad.

La atención se hizo aún más fuerte cuando Pandji habló sobre el segmento musical del programa. Asegura que todas las canciones cantadas han pasado por un proceso de licencia válido.

Es en este contexto que Pandji mencionó abiertamente el nombre de Ahmad Dhani.

«Y las canciones que ves están ahí, canto en Mens Rea, el permiso también se ha atendido. Así que Ahmad Dhani estará tranquilo. Todo se ha atendido con permiso», dijo Pandji.

Esta declaración abordó indirectamente la cuestión de los derechos de autor y los derechos de autor, que a menudo ha atraído la atención del público, especialmente en el caso de músicos veteranos.

La afirmación de Pandji sobre el estatus de «sin censura» es un punto importante, considerando que Mens Rea contiene una crítica política explícita.

En este programa, Pandji repasa la dinámica de las elecciones de 2024, desde el cambio de imagen de Prabowo Subianto, a menudo apodado «Gemoy», la crítica a las prácticas políticas dinásticas asociadas al presidente Joko Widodo, hasta las alusiones a Anies Baswedan y Ganjar Pranowo. Destacó que la versión de Netflix es la versión completa sin cortes.