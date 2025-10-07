COMEDIA DE LOS DIRECTORES DE CANNES ‘The Party’s Over’ se vende ampliamente

France TV Distribution ha cerrado una ronda de ofertas en «La fiesta ha terminado» una comedia satírica francesa encabezada por Laure Calamy («Mi amante, mi burro y yo»), Laurent Lafitte («El conteo de Monte Cristo«) Y Elodie Bouchez (» latidos de corazones «).

Dirigido por Anthony Cordier («Gaspard at the Wedding»), el mundo del cine se estrenó en Cannes ‘ Directores Quincena y han sido recogidos por distribuidores en Canadá (Axia Films), Italia (No. Mad Entertainment), Australia y Nueva Zelanda (Popeed Films), Suiza (Frenética), ISRAEL (Lev Films), Ucrania (Greenlight Film), Portugal (Cinemundo), Hungría (Cirko Film) y Benelux (Vértigo).

«The Party’s Over» fue lanzado el 25 de septiembre en Francia por Tandem y ha vendido más de 150,000 admisiones en los cines.

La película gira en torno a Mehdi, de 25 años, a quien está invitado a pasar un verano tranquilo con su novia Garance y sus suegros en el sur de Francia, y ve que su viaje se convierte en caos después de que un conflicto estalla entre la familia de Garance y la pareja de cuidadores de la villa.

«Después de 7 años de servicio leal, Tony y Nadine han tenido suficiente de ser desacreditado por sus empleadores. Incluso amenazan con emprender acciones legales contra sus condiciones de trabajo ilegales. Como Mehdi proviene de un entorno modesto, él cree que puede dirigir las negociaciones entre las dos partes y llevar a todos sus sentidos. Pero Tony y Philippe no se darán cuenta tan fácilmente: desde el cobro de las vegetales a las vegetales a las vegetales a la destrucción de las vintage de la crianza. Limitable ”, dice la sinopsis.

«¡La fiesta ha terminado!» fue escrito por Jean-Alain Laban y Steven Mitz, y adaptado por Cordier y Julie Peyr.

El elenco está completado por Ramzy Bedia («Asterix & Obelix: The Middle Kingdom»), Sami Outalbali («Una historia de amor y deseo») y noée Abita («Hundimiento o natación»). Es producido por la Federación Cheyenne, y coproducida por Umedia de Bélgica.