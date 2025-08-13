Comcast Xfinity lanza el boleto mundial de fútbol: precios y canales

Esperando anotar con aficionados al fútbol, Comcast ha reunido un gol-Paquete de video orientado construido para el deporte más popular del mundo.

El boleto mundial de Soccer de Comcast, con un precio de $ 85 por mes, proporciona acceso a más de 1,500 partidos por año en una colección de casi 60 canales en inglés y español junto con Peacock Premium. La programación de fútbol en vivo abarca la Premier League, la UEFA Champions League, Major League Soccer, Laliga, Liga MX y la Copa Mundial de la FIFA.

Si bien Comcast afirma que World Soccer Ticket es «el primer paquete de video de la industria personalizado para los fanáticos del fútbol», vale la pena señalar que Fubo se lanzó originalmente en 2015 con una alineación de transmisión lanzada en Buffs de fútbol antes de girar hacia una oferta de televisión de pago más amplia. Fubo está listo para combinar con el negocio de televisión en vivo de Hulubajo una empresa conjunta pendiente, propiedad de la mayoría de Disney.

Boleto mundial de fútbol, como con el otro de Comcast Xfinity Planes de televisión, incluye un dispositivo establecido X1, que proporciona una función de «Multiview» para ver múltiples juegos simultáneamente (Foto de arriba) y ofrece coincidencias seleccionadas en 4K. El paquete incluye la aplicación de la zona deportiva para estadísticas, puntajes y probabilidades de apuestas en tiempo real. Además, el boleto mundial de fútbol es accesible en casa y en marcha a través de la aplicación Xfinity Stream en plataformas como Apple TV e iOS, Amazon Fire TV, Roku y Xumo Streaming Devices.

El boleto mundial de fútbol incluye cobertura en vivo de ligas y competiciones internacionales, incluidas la Premier League del Reino Unido, la UEFA Champions League, Laliga, Liga MX, la Copa de Campeones de CONCACAF, NWSL y más en las redes de ABC, CBS, Fox, NBC, Telemundo, Univision, UniMás, ESPN, FS1, ESPN Deportes, Fox Deportes, Universo, Universo y Tudn. Casi 200 partidos adicionales de la Premier League están disponibles a través de Peacock, más juegos 4K seleccionados de la semana en NBC. El paquete presentará todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 del próximo año en inglés en Fox y en español en NBCUniversal’s Telemundo, Universo y Peacock.

Los suscriptores también tienen acceso a la «MLS 360» y «Sunday Night Soccer» de Major League Soccer dentro de la Guía del Canal en Xfinity X1 y la aplicación Xfinity Stream, junto con cobertura adicional de MLS en las redes de Fox, FS1 y Fox Deportes durante toda la temporada.

Además, el boleto mundial de fútbol incluye acceso a más de 100 canales de transmisión dentro de la guía del canal, con canales como NBC Sports Now, Fox Sports, Real Madrid TV, Telemundo Al Dia, hoy todo el día y Sky News.

Para obtener aún más fútbol, Comcast señaló que los clientes de World Soccer Ticket (y otros suscriptores de Xfinity) pueden agregar otros streamers a su factura mensual a través de su recientemente lanzado Xfinity Streamstore. Los servicios disponibles para comprar a través de Xfinity Streamstore incluyen el Pass de temporada MLS de Apple, Paramount+ y ESPN+, que proporcionan «aún más cobertura de fútbol en vivo de ligas como MLS, Serie A y Bundesliga», dijo la compañía de cable.

«Averiguar dónde ver a su equipo o partido favorito es a menudo un doloroso juego de azar. Ahora, con el boleto de fútbol mundial, no hay mejor manera de ver el hermoso juego que con Xfinity», dijo Jon Gieselman, director de crecimiento de Comcast para la conectividad y las plataformas.