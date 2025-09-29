Comcast nombra a Michael Cavanagh Co-CEO junto a Brian Roberts

Comcast parece haber establecido su plan de sucesión para Brian Roberts: La compañía anunció que Michael Cavanagh ha sido nombrado copresidente ejecutivo de la compañía, a partir de enero de 2026.

Cavanagh, un veterano de la compañía de 10 años, servirá junto a Roberts, quien continuará como presidente y co-CEO. Cavanagh también será nombrado para la junta directiva de Comcast en ese momento.

Cavanagh se unió a Comcast en 2015 como director financiero y actualmente se desempeña como presidente. Anteriormente pasó más de dos décadas en servicios financieros, incluso como co-CEO del Banco Corporativo e de Inversión de JPMorgan Chase, una de las instituciones financieras globales más grandes. También se desempeñó como CFO de JPMorgan Chase durante seis años, ayudando a la compañía a navegar con éxito la crisis financiera.

«Desde que se unió a Comcast hace una década, Mike ha demostrado ser un líder de confianza y colaborativo», dijo Roberts. «Él es la persona ideal para ayudar a liderar Comcast mientras administramos el pivote que estamos haciendo para impulsar el crecimiento en toda la compañía. Mike y yo trabajamos sin problemas juntos, y estoy encantado de asociarme con él como co-CEO y con el resto de nuestro talentoso equipo de gestión, en los años venideros».

«Comcast es una compañía especial con negocios excepcionales y un equipo increíble. Es un honor trabajar con Brian y todo el equipo de liderazgo de Comcast NBCUniversal durante este tiempo emocionante y transformador en nuestra industria», dijo Cavanagh.