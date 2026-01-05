Comcast completa la escisión de Versant y las acciones de la empresa Cable Networks caen

ACTUALIZADO: Pendiente Lanzamiento de los medios fuera del Comcast/NBCUniversal Nest es oficial, y al menos inicialmente, Wall Street no es optimista con respecto a la empresa derivada centrada en la red de televisión por cable.

Comcast anunció la finalización de su separación previamente anunciada de Versant en una empresa pública separada, a partir de las 11:59 p.m. hora del Este del viernes 2 de enero de 2026. Versant comenzó a cotizar el lunes (5 de enero) en el mercado de valores Nasdaq con el símbolo «VSNT».

En las primeras operaciones del lunes, las acciones de Versant cayeron más del 14%. Después de abrir a 45,17 dólares por acción, las acciones de Versant habían caído por debajo de 40 dólares por acción después de la apertura del mercado. Las acciones de Comcast subieron un 1,3% a las 9:45 am.

Las redes de televisión y negocios digitales de Versant, con sede en Nueva York, son CNBC, MS NOW (anteriormente MSNBC), USA Network, Golf Channel, Oxygen, E!, Syfy, Fandango, Rotten Tomatoes, GolfNow, GolfPass y SportsEngine.

Comcast considera que la escisión de Versant ayudará a aumentar el valor de sus redes de transmisión NBC y Telemundo y del servicio de transmisión Peacock, ya que esos activos de NBCU ya no estarán vinculados a las redes de cable, que han visto disminuir sus dólares en publicidad y su audiencia. NBCU mantendrá Bravo, que tiene programación popular en Peacock.

El director ejecutivo de Comcast, Brian Roberts, retiene aproximadamente un tercio del control de voto en Versant a través de su propiedad de acciones Clase B, similar a su participación en Comcast.

Según los términos de la escisión, los accionistas de Comcast recibieron una acción ordinaria de Versant Clase A o acciones ordinarias de Versant Clase B por cada 25 acciones ordinarias de Comcast Clase A o acciones ordinarias de Comcast Clase B, respectivamente, mantenidas al cierre de operaciones en la fecha de registro del 16 de diciembre de 2025. La distribución de las acciones de Versant se produjo después del cierre de operaciones en Nasdaq el 2 de enero de 2026.

«Hoy marca un momento decisivo en el que Versant se convierte en una empresa de medios independiente que cotiza en bolsa», dijo el director ejecutivo Mark Lazarus (en la foto de arriba), dijo en un comunicado el ex presidente de NBCUniversal Media Group. «Como empresa independiente, ingresamos al mercado con la escala, la estrategia y el liderazgo necesarios para hacer crecer y evolucionar nuestro modelo de negocio».

El director de operaciones y director financiero de Versant, Anand Kini, añadió: «Este hito refleja la solidez financiera y la preparación de Versant como empresa pública independiente. Con un balance sólido, un flujo de caja sustancial y un marco claro de asignación de capital, estamos bien posicionados para ejecutar con disciplina e impulsar el valor a largo plazo».

Goldman Sachs, Morgan Stanley y PJT Partners actuaron como asesores financieros de Comcast, y Davis Polk & Wardwell LLP actuaron como asesores legales.