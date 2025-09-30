Combinar 4 modos de tren, el Ministro de Transporte se dirige al TOD de Hamlet para completado 2027

Yakarta, Viva – El Ministro de Transporte, Dudy Puwagandhi cree, la integración de cuatro modos de transporte de trenes en el área de Yakarta Dukuh atasdesarrollará aún más áreas orientadas al tránsito, también conocido como desarrollo orientado al tránsito (TOD) que facilita cada vez más la movilidad de los pasajeros.

Leer también: PRABOWO: objetivo de 25 mil casas pero realización de 26 mil, más bien anómalo



Donde los cuatro modos de transporte basados ​​en tren son modos integrados/tránsito rápido de masa (MRT); Lintas Raya integrado/tránsito de tren ligero (LRT); Tren eléctrico (KRL); y tren del aeropuerto.

«Tod Dukuh Atas luego conectará cuatro modos de transporte basados ​​en el ferrocarril, aumentando así la comodidad de la comunidad», dijo el Ministro de Transporte en una discusión con los medios de comunicación en Yakarta, el martes 30 de septiembre de 2025.

Leer también: 8 avances El gobierno ayuda a los ciudadanos de bajos ingresos puede tener una casa





[Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam diskusi bersama media di kawasan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Kamis malam, 8 Mei 2025] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Dudy está apuntando al proyecto para hecho en el año de 2027 próximo. Incluso prometió continuar monitoreando el desarrollo del proyecto hasta que se realizó por completo en consecuencia. objetivo.

Leer también: Prabowo inaugura la agricultura masiva 26 mil casas subsidiadas en Cileungsi



«Haremos un seguimiento de su desarrollo, para que la esperanza de la comunidad esté relacionada con el transporte público que sea cada vez más cómodo, podemos darnos cuenta rápidamente», dijo Dudy.

Él cree que esta área integrada proporcionará una serie de beneficios importantes. Por ejemplo, como un aumento significativo en la calidad de los servicios de transporte de masas que van desde la frecuencia, la confiabilidad, la seguridad, la comodidad y el aumento de la conectividad de transporte en el área de Yakarta.

Con una mejor conectividad de transporte, el Ministro de Transporte cree que también tendrá un efecto positivo en el aumento de los valores de las propiedades en el área estratégica.

Además, continuó Dudy, el área de integración de transporte público de Dukuh Upper Hamlet también fomentará la inversión privada y creará un valor económico como el empleo y el ahorro de tiempo.

Además, este discurso había sido coordinado previamente por el Ministro de Transporte con el gobernador de Yakarta Pramono Anung el lunes 29 de septiembre de 2025 ayer.

«Nuestra esperanza, el área de Tod Dukuh Atas, también la Unión de la Estación de Caucho con la estación de Sudirman, podemos darnos cuenta en un momento rápido», dijo.