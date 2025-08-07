Combinación perfecta de diseño exterior, lujo de cabina y comodidad

VIVA – Mitors Mitsubishi Presentamos el nuevo Mitsubishi Destinator, un nuevo SUV de tamaño mediano en Indonesia. El nuevo destinador de Mitsubishi fue exhibido en el Auto Show Internacional del 31º Gaikindo Indonesia (GIIAS) que abrió el 23 de julio, además de comenzar las ventas el mismo día. Este nuevo modelo también se lanzará en otros mercados de la ASEAN como Vietnam y Filipinas, así como en el sur de Asia, América Latina, Oriente Medio y África.

«El nuevo Mitsubishi Destinator es un SUV para siete pasajeros diseñados para alentar a las familias a comenzar la aventura cómodamente. Esto marca el tercer modelo estratégico global nacido en Indonesia, después de MPV CrossOver XPANDER, y compactos SUV XFORCE3, y se comercializará globalmente con un enfoque en la región de la Asean. Otros modelos, estamos comprometidos con el crecimiento de la industria automotriz, y nos comercializarán a la industria de los modelos. Los vehículos que inspiran y satisfacen a los clientes en todo el mundo «, dijo Takao Kato, presidente y CEO de Mitsubishi Motors.

Mientras tanto, Atsushi Kurita, presidente de PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT Mmksi), el distribuidor oficial de Mitsubishi Motors en Indonesia, también enfatizó la importancia de la presencia del nuevo Mitsubishi Destinator para el mercado de Indonesia «, para celebrar el 55 aniversario de Mitsubishi Motors en Indonesia, estamos orgullosos de introducir Mitsubishi All-New Destinator es más que solo un nuevo producto, pero esto es el resultado de este SUV y el resultado de un esfuerzo. Las necesidades de las familias indonesias.

El nuevo Mitsubishi Destinator se introdujo en tres variantes para el mercado indonesio: GLS, Exceed, Ultimat y Ultimate Premium

GLS Variant, es una opción sólida y confiable, llena de características importantes y perfectas para el uso diario, con un precio de 385 millones

Exceder la variante, agregar más comodidad y tecnología inteligente, ideal para aquellos que desean una experiencia de manejo más conectada y divertida, con un precio de 405 millones

Ultimate Variant, destinada a aquellos que buscan lujo, rendimiento e innovación, lo mejor que ofrecemos, con un precio de 465 millones

Ultimate Premium Variant, para aquellos que desean más instalaciones, esta variante es muy adecuada para características de soporte adicionales de flexibilidad y comodidad (sonido dinámico yamaha premium, portón trasero eléctrico y ajustador de asientos eléctricos) con un precio de 495 millones

Pero cualquier variante elegida por los consumidores, cada nuevo destinador de Mitsubishi está diseñado con el mejor valor, de alto calidad y características sofisticadas.

El nuevo Destinator Mitsubishi, un vehículo que lleva un concepto elegante y moderno. Este automóvil está diseñado no solo para satisfacer las necesidades funcionales, sino que también proporciona una experiencia de conducción lujosa y cómoda para sus usuarios. La siguiente es una revisión en profundidad de los tres aspectos principales de las ventajas del nuevo destinador Mitsubishi: diseño exterior, lujo de cabina y comodidad.

Impresionante diseño exterior

El diseño exterior del nuevo destinador Mitsubishi se destaca con una apariencia agresiva y futurista. La línea de cuerpo firme se combinó armoniosamente con curvas aerodinámicas que dan la impresión de deportes y elegantes. La parte delantera del automóvil está decorada con una parrilla de Mitsubishi típica grande y resistente, completa con proyectores LED agudos y modernos, que proporciona una visibilidad óptima por la noche mientras agrega un aura de lujo. Grandes llantas de aleación con diseños de varios radios fortalecen aún más las impresiones difíciles y premium de este automóvil.

Además, los colores seleccionados en el exterior están diseñados para acentuar el carácter del automóvil, desde lujosos colores metálicos hasta colores mate modernos. Las características sofisticadas, como los sensores de estacionamiento, las cámaras de 360 grados y las luces LED agregan automáticamente la comodidad y la seguridad al conducir.

Lujo de cabina

Entrando en la nueva cabina, conductores y pasajeros de Mitsubishi Destinator será bienvenido por una atmósfera muy lujosa y moderna. Los materiales premium se utilizan ampliamente, que van desde cuero de tablero de cuero de tablero hasta elegantes paneles de madera originales. Cada detalle interior está diseñado con precisión para dar una impresión exclusiva.

Las sillas del nuevo destinador Mitsubishi utilizan materiales de cuero de alta calidad con características de electricidad, calefacción y ventilación para garantizar una comodidad óptima en diversas condiciones climáticas. Los últimos sistemas de entretenimiento con grandes pantallas táctiles, conectividad de teléfonos inteligentes y sistemas de audio premium brindan una experiencia multimedia agradable durante el viaje.

Comodidad de conducción inigualable

El nuevo Mitsubishi Destinator ofrece una comodidad de conducción extraordinaria gracias a la tecnología de suspensión avanzada que puede reducir vibraciones y choques en varios terrenos de la carretera. La cabaña insonorizada hace que el viaje sea tranquilo y relajado, permitiendo conversaciones y entretenimiento sin interrupciones de sonido desde afuera.

Además, las características de seguridad modernas, como el control de crucero adaptativo, la advertencia de salida del carril y el sistema de frenado de emergencia, proporcionan una sensación de seguridad y calma al conducir largas distancias o en condiciones de tráfico sólidos. El sistema de enfriamiento de aire con control de zonificación asegura que la temperatura de la cabina siempre sea cómoda para todos los pasajeros.