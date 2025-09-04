Combatir el terrorismo es el deber de todos los países, dice Modi; Gracias PM de Singapur







Primer Ministro (primer ministro) Narendra Modi, mientras se dirigía a una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Singapur Lawrence Wong en Hyderabad House en Nueva Delhi El jueves, expresó su gratitud por apoyo después del ataque terrorista de la Pahalgama del 22 de abril, informó la agencia de noticias ANI.

«Compartimos preocupaciones comunes con respecto al terrorismo. Creemos que luchar contra el terrorismo con la unidad es el deber de todos los países humanitarios. A raíz del ataque terrorista en Pahalgam, expreso mi gratitud al primer ministro Wong y al gobierno de Singapur por su simpatía hacia la gente de la India y por su apoyo en nuestra lucha contra el terrorismo», dijo PM Modi.

Además enfatizó que Relaciones de India-Singapur Va mucho más allá de la diplomacia tradicional y están anclados en valores compartidos y una visión compartida para la paz y la prosperidad regionales.

«Nuestras relaciones van mucho más allá de la diplomacia. Esta es una asociación con el propósito, enraizada en valores compartidos, guiados por intereses mutuos y impulsado por una visión común de paz, progreso y prosperidad», agregó.

El primer ministro Wong se hizo eco de estos sentimientos, destacando la creciente relevancia de la asociación India-Singapur frente a la incertidumbre global, informó ANI.

“En un mundo marcado por gran incertidumbre y turbulencia, la asociación entre India Y Singapur se vuelve aún más importante porque esta es una asociación arraigada en valores compartidos, respeto mutuo y un profundo depósito de confianza ”, dijo Wong.

Observando la fuerza de los lazos bilaterales, dijo Wong: «Podemos sacar la fuerza de nuestra historia compartida y la amistad y la confianza entre nuestros pueblos y juntos podemos fortalecer la resistencia, aprovechar nuevas oportunidades y contribuir a la estabilidad y el crecimiento en nuestra región y más allá».

«Espero trabajar de la mano con Primer Ministro Modi Para llevar la asociación de Singapur-India a alturas aún mayores en los próximos años ”, dijo.

Cooperación contra el terrorismo

El tema del antiterrorismo apareció prominentemente durante la dirección de prensa por el PMS.

Siguiente Operación SindoorUna delegación parlamentaria para todos los partidos dirigida por el miembro del Parlamento (MP) Sanjay Kumar Jha había visitado Singapur el 27 de mayo como parte del alcance de la India a los socios regionales, informando a los interlocutores sobre la nueva doctrina antiterrorista de la India. La delegación transmitió que India respondería decisivamente a cualquier ataques terroristas futuros, no tolerará el chantaje nuclear y trataría tanto a los autores intelectuales terroristas como a los estados patrocinadores. También solicitaron un apoyo continuo de Singapur a este respecto.

Cooperación estratégica en todos los sectores

Durante la conferencia de prensa del jueves, el PMS también marcó el anuncio y la reafirmación de varias iniciativas nuevas destinadas a expandir la cooperación bilateral en sectores clave que incluyen desarrollo de habilidades, fabricación avanzada, aviación civil, infraestructura marítima y conectividad digital, informó ANI.

Reafirmando el apoyo de Singapur a la misión de capacitación de la India, el primer ministro Wong dijo: «Singapur Continuará apoyando el viaje de desarrollo de habilidades de la India. Nos honra aceptar la invitación de la India para ser un socio global para el Centro Nacional de Excelencia en Chennai, que se centrará en la fabricación avanzada. También colaboraremos con India para establecer centros de habilidades a nivel estatal para satisfacer las necesidades de la industria en sectores como aviación, mantenimiento, reparación y revisión, y semiconductores «.

También aclamó la ciudad de regalo en Gujarat como un centro creciente para la integración financiera mundial. El primer ministro Wong señaló que el regalo Nifty, que se negoció formalmente en el intercambio de Singapur como el SGX Nifty, ahora ha sido trasladado a NSE International Exchange (NSE IX) en Gift City, ofreciendo horas de negociación prolongadas y ventajas fiscales.

«Ciudad de regalo en Gujarat se ha convertido en otro nuevo puente para conectar nuestros mercados de valores ”, dijo.

En el frente de semiconductores, el primer ministro Wong recordó el Acuerdo de Asociación del Ecosistema de Semiconductores firmado el año pasado, que ha dado una «nueva dirección para la investigación y el desarrollo», y señaló la participación de Singapur en la Conferencia Semicon India como un reflejo de un fuerte compromiso.

«Este centro preparará mano de obra calificada en el campo de la fabricación avanzada», dijo, refiriéndose nuevamente al Centro de Excelencia de Chennai.

Asociaciones industriales e infraestructuras

El primer ministro Wong dijo que las empresas singapurenses están ansiosas por ayudar a desarrollar parques industriales sostenibles en India para apoyar sus ambiciones de fabricación. Además, destacó la cooperación más profunda en el ecosistema de semiconductores, incluida la investigación y el desarrollo (I + D), las cadenas de suministro y la logística, como crítico para desbloquear oportunidades de crecimiento, informó ANI.

«Ampliaremos la cooperación en la fabricación y el desarrollo industrial … estos esfuerzos generarán nuevas oportunidades de crecimiento para nuestros dos países», dijo.

Conectividad a través de sectores de aire, mar y digital

Los dos líderes también se centraron en la conectividad, firmando un Memorando de comprensión (Mou) en aviación civil.

«Fortaleceremos la conectividad a través del aire, el mar y los dominios digitales. Esta mañana, intercambiamos un memorando de entendimiento sobre la cooperación en la capacitación, la investigación y el desarrollo en aviación civil. Esto apoyará el crecimiento de nuestros sectores de aviación, facilitará el comercio y el turismo y crea más oportunidades comerciales», dijo PM Wong.

Sobre la cooperación marítima, el primer ministro Wong destacó el lanzamiento de la fase 2 del terminal de contenedores Bharat Mumbai (BMCT) de PSA en Navi Mumbai.

«En el lado marítimo, acabamos de lanzar la Fase Dos de la terminal de contenedores Bharat Mumbai de PSA en Navi Mumbai, que se convertirá en la terminal de contenedores independiente más grande de la India», señaló.

Los dos líderes inauguraron conjuntamente la terminal en presencia de altos funcionarios de ambos países. Varios memorandos de comprensión (MOU) también se firmaron en todos los sectores durante su reunión.

El primer ministro Wong, que se encuentra en una visita oficial de tres días a la India, llegó a Nueva Delhi el martes.

(Con entradas ANI)





