¡Combat de alerta del equipo nacional indonesio! El primer entrenamiento se celebró inmediatamente en Jeddah

VIVA – Presidente de la Agencia Nacional del Equipo (BTN), Sumardji, confirmó a todos los jugadores Equipo nacional Indonesia llegará a Jeddah, Arabia Saudita, el 2 de octubre de 2025 de la mañana local. A su llegada, el equipo de Garuda estaba programado inmediatamente para celebrar un entrenamiento por la tarde o la noche.

Leer también: La pérdida de la fortaleza dura Shin Tae-yong en la era del equipo nacional indonesio Patrick Kluivert



La decisión de irse más rápido para que los jugadores puedan adaptarse al clima cálido en Arabia Saudita. Comprensiblemente, los oponentes enfrentados no son al azar. Indonesia desafiará al anfitrión de Arabia Saudita el 8 de octubre, luego se reunirá con Irak el 14 de octubre de 2025 en el King Abdullah Stadium, Jeddah, en la continuación de la calificación del Grupo B Cuarta Ronda Copa Mundial 2026 Zona Asia.

Sumardji explicó que la partida del equipo nacional se llevó a cabo en etapas. El grupo de funcionarios del equipo entrenador en Indonesia partió por primera vez el 29 de septiembre. Mientras que los jugadores que tienen una carrera en la Super League 2025/2026 siguieron un día después.

Leer también: Marselino Ferdinan fue tachado, PSSI descargó hechos impactantes sobre la decisión de Kluivert



«Los jugadores de la Super League 2025/2026 se irán a Arabia Saudita el 30 de septiembre de 2025», dijo Sumardji, jueves 25 de septiembre de 2025

De los 28 jugadores llamados Patrick Kluivert, 12 de ellos fueron una carrera en la Super League. Nombres como Thom Haye, Beckham Putra, Marc Klok, Rizky Ridho, Jordi Amat, Ernando Ari, a Egy Maulana Vikri están incluidos en el grupo.

Leer también: PSSI descarga sin rodeos la causa de los Hilgers de Mees cruzados del equipo nacional de Indonesia para la Ronda 4 de las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026



El equipo de entrenadores holandeses, incluido Kluivert, solo voló desde su país el 30 de septiembre.

Para los jugadores en el extranjero, el horario de partida es diferente, entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Filas de nombres como Maarten Paes, Emil Audero, Justin Hubner, Jay Idzes, Kevin Diks, Shayne Pattynama, hasta que Ragnar Oratmangoen ciertamente llegó a Jeddah el 2 de octubre.

«Todos llegarán a Arabia Saudita el 2 de octubre de 2025», dijo Sumardji.

Por otro lado, el miembro de Exco PSSI, Arya Sinulingga, destacó la apretada competencia en el equipo de Garuda. Dijo que había muchas sorpresas en la lista de jugadores que fueron llamados o no llamados.

«Creo que todos sabemos, la capa es apretada. Muchos no creen que se llame a nadie y no se llama», dijo Arya.

Arya afirmó que Patrick Kluivert no vio un gran nombre, sino que se juzgó en base a un rendimiento real en el club.

«Patrick Kluivert ha demostrado, juegas bien en el club, serás juzgado y llamado», concluyó Arya.