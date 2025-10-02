Comandantes vs Chargers: la semana 5 necesita conocer los éxitos rápidos

El Comandante de WashingtonS regresa a la acción en la semana 5 mientras viajan a Los Ángeles para enfrentarse al Cargadores en el estadio Sofi. Washington ingresa al juego con un récord de 2-2 después de caer 34-27 al Atlanta Falcons en la semana 4. El Cargadores Siéntese en 3-1 y presente uno de los desafíos más difíciles de la temporada. Esta marca la primera vez que estos dos equipos se han reunido desde 2021 y la primera vez que Washington se enfrentó al Cargadores En el camino desde 2017. Con las implicaciones de los playoffs que ya se avecinan, este enfrentamiento promete ser intenso e intrigante.

Historia directa y tendencias recientes

Los comandantes tienen un récord general de 7-5 contra el CargadoresPero sus luchas en el camino se destacan. Washington ha ido 2-3 en sus cinco juegos de ruta anteriores contra la franquicia y ha perdido tres concursos consecutivos en Los Ángeles. Para hacer las cosas más desafiantes, los comandantes también están montando una racha perdedora de dos juegos contra la CargadoresSe remonta a 2017. Romper esos patines requerirá un rendimiento brusco en las tres fases del juego.

Este enfrentamiento conlleva una arruga única, ya que Washington nunca ha enfrentado el Cargadores En la semana 5. El momento desconocido, combinado con el viaje a través del país, se suma a la dificultad de la tarea. Sin embargo, Washington ha demostrado ser resistente esta temporada, particularmente con su capacidad para generar jugadas explosivas en la ofensiva. Los fanáticos pueden esperar un motivado Comandantes Equipo que busca recuperarse después de la dura pérdida de la semana pasada.

Enfrentamientos estadísticos para ver

El Comandantes‘La ofensiva ingresa a la Semana 5 en el octavo lugar en puntos anotados, promediando 26.75 por juego. Esa producción proviene principalmente de su juego terrestre, que ocupa el segundo lugar en la liga con 154.75 yardas por tierra por concurso. Los corredores han aprovechado el bloqueo fuerte para promediar una impresionante 5.90 yardas por acarreo. El desafío vendrá contra un Cargadores La defensa ocupó el puesto 16 contra la carrera, permitiendo 111.25 yardas por juego. Si Washington puede controlar la línea de scrimmage, puede tener éxito en usar el frente de Los Ángeles.

El paso ha sido más una lucha para Washington, ya que el equipo se encuentra 25 en la liga con solo 184.25 yardas aéreas por salida. El juego de mariscal de campo ha sido inconsistente, y la línea ofensiva ha renunciado a la presión en los momentos clave. Enfrentando un Cargadores La defensa ocupó el quinto lugar contra el pase, Washington debe encontrar el equilibrio temprano para evitar volverse predecible. La buena noticia es que la persona que llama a Star Signal Jayden Daniels Debería volver al centro después de perder las últimas dos salidas con una lesión en la rodilla. Washington promedia casi 10 yardas por intento de pase, lo que muestra su potencial para grandes jugadas en el campo si mejora el tiempo.

En el lado defensivo, Washington tiene trabajo por hacer. Los comandantes ocupan el puesto 27 contra el pase, dando 248.5 yardas por juego, y deben enfrentar una ofensiva de los Chargers liderados por el quarterback Justin Herbert Eso ocupa el quinto lugar en yardas aéreas con 249 por juego. Si la secundaria no puede contener jugadas explosivas, Washington corre el riesgo de quedarse atrás rápidamente. Sin embargo, el Comandantes‘A la defensa le ha ido mejor contra la carrera, manteniendo a los oponentes a solo 107.5 yardas por concurso, lo que podría ayudar a obligar a Los Ángeles a un enfoque unidimensional.

Las pérdidas de balón podrían convertirse en un factor decisivo. Washington ocupa el séptimo lugar en la liga para limitar las pérdidas de balón, promediando solo 0.50 por juego, mientras que el Cargadores‘La ofensiva promedia más regalos. Si Washington puede ganar la batalla de rotación, puede inclinar el impulso a su favor.

Claves para los comandantes el domingo

Para que Washington logre el malestar, se destacan varias llaves. Primero, el juego de ejecución debe establecer el tono. Al apoyarse en su ataque de primer nivel, los comandantes pueden mantener la pelota lejos del Cargadores‘Ofensa y ayudar a controlar el reloj. Eso también aliviaría la carga de su juego aéreo y crearía oportunidades de acción de juego.

Segundo, la defensa debe encontrar respuestas contra el Cargadores‘Ataque pasajero. Limitar las jugadas de fragmentos y obligar a Los Ángeles a unidades más largas le dará a Washington la oportunidad de dictar el tempo. Generar capturas y pérdidas de balón también será crítica, como la Comandantes He tenido problemas en las últimas semanas para voltear el campo con jugadas defensivas.

Finalmente, Washington necesita terminar los unidades en la zona roja. El Cargadores‘La defensa permite menos de 18 puntos por juego, y los goles de campo no serán suficientes. La conversión de oportunidades de puntuación en touchdowns podría ser la diferencia entre la victoria y la derrota.

Los comandantes ingresan al estadio Sofi con la oportunidad de reescribir su historia reciente contra el Cargadores. Romper una racha perdedora de la carretera de tres juegos en Los Ángeles y poner fin a un patín de dos juegos contra la franquicia marcaría una declaración significativa de principios de temporada. Con su récord en 2-2, este enfrentamiento brinda la oportunidad de subir por encima de .500 y reafirmar en la carrera de NFC.