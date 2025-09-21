Comandantes QB Marcus Mariota envía un mensaje sincero después de ganar

El Comandantes de Washington entró en la semana 3 con el mariscal de campo estrella Jayden Daniels oficialmente descartó contra el Las Vegas Raiders Debido a una lesión en la rodilla, que arrojó dudas sobre si el equipo prometedor podría obtener una segunda victoria en la temporada sin su líder indiscutible en el centro.

Veterano Marcus Mariotaquien una vez jugó para los Raiders, tuvo la tarea de recoger la holgura con Daniels en la reparación.

Afortunadamente para Washington, Mariota jugó bien el domingo, lo que llevó al equipo a su segunda victoria de la temporada, recuperando la decepcionante derrota de la Semana 2 ante la Green Bay Packers.

Marcus Mariota da un paso a la lesionada Jayden Daniels

Mariota hizo el trabajo contra su antiguo equipo con el brazo y las piernas, ya que completó 15 de sus 21 pases para 201 yardas y un touchdown para Luke McCaffreyhermano de San Francisco 49ers superestrella Christian McCaffrey. También acumuló 40 yardas por tierra y un touchdown en seis acarreos.

Después de asegurar la victoria contra los Raiders, Mariota habló con los medios de comunicación y habló sobre comenzar su primer juego en tres años.

«Solo me divierto, hombre», dijo Mariota sobre la semana 3 de inicio. «Realmente tuve que tomarme un par de momentos, incluso después del juego. Estoy agradecido de jugar.

«Creo que estoy aquí por una razón. Creo en ello. Dios me colocó aquí para ser parte de esto. Ya sea que sea algo que sea a largo plazo o algo que simplemente continúe, no tengo idea, pero en este momento estoy enfocado en disfrutar esto en el momento presente y cualquiera que sea mi papel para este equipo porque creo que tenemos un grupo especial de hombres».

Mariota definitivamente parece tener la mentalidad correcta para esta etapa de su carrera en la NFL, lo que debería hacer felices a los comandantes y sus compañeros de equipo en el futuro. Washington puede contar con su respaldo por un tiempo más tiempo si es necesario.

Los comandantes se embarcan en un tramo crucial de cinco juegos

Con los comandantes ganando dos de sus primeros tres juegos, el equipo tendrá un duro tramo de juegos por delante, ya que jugarán cuatro de los próximos cinco juegos en el camino. Se enfrentan al Atlanta Falcons, Chargers de Los Ángeles, Bears de Chicago (juego en casa), Dallas Cowboys y Jefes de Kansas City durante ese tramo.

La verdadera pregunta en el futuro con esta desafiante cadena de juegos en el camino es lo que el estado de juego de Daniels está avanzando. Obviamente, Mariota demostró que es capaz de asumir la carga bajo el centro. Aún así, la competencia aumenta, con los Chargers y Chiefs, lo que es probable que sean los equipos más difíciles durante esta lista de cinco juegos.

Mariota parece estar preparado para el desafío, pero los comandantes esperarán que Daniels se recupere de su lesión en la rodilla más temprano que tarde para ser una fuerza a tener en cuenta esta temporada.