Comandantes nombrados pretendros potenciales para Cowboys DT Mazi Smith

Los oficios entre dos equipos en la misma división no son muy comunes en la NFL. Pero eso no impidió que el Kristopher Knox de Bleacher Report vinculara el Comandantes de Washington a tackle defensivo Smith Mazi.

Knox incluyó al joven de 24 años en su gran tablero de bloque comercial de la NFL que ingresó a la Semana 3. A pesar de que Smith jugó para el Dallas CowboysKnox nombró a los comandantes uno de los dos pretendientes potenciales para el tackle defensivo.

«La llegada de Kenny Clark a través del comercio de Micah Parsons esencialmente ha convertido a Smith en una idea de último momento. El hecho de que Dallas tiene un nuevo cuerpo técnico (en su mayoría) esta temporada no hace nada para alegrar su futuro con la franquicia». escribió Knox.

«Sin embargo, Smith es un defensor de 6’3», 337 libras, y el tamaño no se puede entrenar. También tiene solo 24 años y tiene dos años restantes en su contrato de novato. Los equipos que buscan una carrera rotacional o incluso un proyecto para desarrollar para el futuro deberían estar dispuestos a tomar un volante con él.

«Los Cowboys deberían estar dispuestos a escuchar cualquier oferta razonable».

La conclusión de Knox parecía sugerir que los Cowboys deberían escuchar ofertas «razonables» incluso dentro del NFC East.

Dallas reclutó a Smith en el número 26 en general en el draft de la NFL 2023. Smith comenzó 20 juegos en sus dos primeras temporadas, incluidos los 17 concursos durante 2024.

Pero para comenzar esta temporada, Smith ha estado en la lista inactiva de los Cowboys en los dos primeros juegos.

Por qué Mazi Smith podría encajar con los comandantes de Washington

Smith podría ser más un proyecto de lo que sugirió Knox.

Según las calificaciones de jugadores de fútbol profesionalSmith fue un peor defensor que el corredor de pases durante sus 17 aperturas la temporada pasada. El joven tackle defensivo también luchó como defensor de carrera en su temporada de novato.

En general, Smith registró una calificación de jugador de 34.8 PFF (de cada 100) en 2024, que obviamente estaba muy por debajo del promedio. Tenía una calificación de jugador de 47.2 PFF con menos fotos como novato.

PFF no es el final todo, sea todo, y los equipos de la NFL no lo usan para determinar el valor comercial. Pero con esos grados en mente, Smith podría no valer la selección de la sexta ronda que Knox propuso que pudiera buscar para Dallas.

Sin embargo, por el precio correcto, los comandantes siguen siendo un posible lugar de aterrizaje posible para Smith.

A través de dos juegos, Washington es Medio de la carretera en tasa de presión y capturas esta temporada. Los comandantes podrían agregar a Smith como un corredor de pases rotacional inmediato. Como novato, Smith era un buen corredor de pases según PFF.

Smith también está bajo contrato para 2026, lo que le daría a Washington la oportunidad de desarrollarlo como un defensor de carrera.

El tackle defensivo de los Cowboys tiene rasgos raros. Entonces, Knox es probable que los equipos como los comandantes puedan estar interesados ​​en tomar un volante en Smith.

«La combinación de tamaño y rapidez de Smith es rara. Puede golpear y controlar un bloque base con relativa facilidad», Lance Zierlein de NFL.com escribió antes del borrador de la NFL 2023. “Sin embargo, lucha por igualar el movimiento inicial de los bloqueadores de movimientos, lo que disminuye su efectividad.

«El tamaño y las pruebas de Smith podrían darle a su ranura en el draft algo de jugo, pero es más talento del día 2 con una ventaja emocionante que un iniciador plug-and-play».

¿Los comandantes tendrán una oportunidad en Smith de Cowboys?

No es difícil argumentar que los Cowboys comprarán a Smith antes de la fecha límite de intercambio del 4 de noviembre. Sin embargo, la pregunta es si Dallas permitirá que un rival de la división tome un volante en el tackle defensivo.

La recompensa no vale la pena el riesgo de los Cowboys en esa situación. En el escenario comercial de Knox, solo recibirían una sexta ronda para una ex selección general No. 26. Entonces, los Cowboys tendrían que vivir con el hecho de que podría ayudar a un rival de división.

Una de las últimas cosas que Dallas debería querer hacer este otoño es Help Washington. Los dos equipos podrían competir por el posicionamiento de NFC East Crown y/o comodines esta temporada.

Eso podría hacer que un intercambio de Smith a los comandantes no sea realista.

Si Washington está dispuesto a pagar una prima por el tackle defensivo, entonces un intercambio de Smith dentro de la NFC East tendrá más sentido para los Cowboys. Sin embargo, es poco probable que los comandantes quieran pagar demasiado.

Una gran parte de la apelación con la propuesta comercial de Smith para Washington es el hecho de que es «un volante». No es un volante si la selección del draft para conseguirlo no es una selección del día 3.