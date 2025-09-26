Comandante de TNI que instruye a Dansat Verifique las materias primas: ASK MBG evitar envenenamiento

Boyolali, Viva – Comandante de TNI General Agus Subiyanto Asegúrese de que la supervisión sea inherente a cada proceso en la unidad de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg) para evitar suceder envenenamiento Comida en el programa Comer nutritivo gratis.

Esto fue transmitido por el comandante de TNI al inaugurar 339 Centros de Provisiones de Alimentos y Nutrición TNI (SPPG) que se centró en la Fuerza Aérea Adi Soemarmo, Karanganyar, Java central, viernes 26 de septiembre de 2025.

«He transmitido a todos los comandantes de la unidad para verificar por las materias primas compradas, el equipo, cómo cocinarlo para que el tramo de tiempo no sea demasiado largo. Así que cocine hasta que los niños lo consuman. También verificamos el proceso de envío con supervisión inherente», dijo el general Agus SubiyantoNOS

El comandante de TNI, el general Agus Subiyanto, revisó la apertura de la Fuerza Aérea de Indonesia SPPG en Boyolali

Dijo desde el principio hasta ahora el TNI había operado 113 sppg. «Acabo de lanzar 339 SPPG en unidades a nivel de Batallón, Kodim, Lanal, Lanud, Pindam, Korem, que ya existía para apoyar el programa Mbg«, Dijo.

Por lo tanto, dijo, se espera que el número de beneficiarios continúe creciendo todos los días.

«Además, también construiremos varios SPPG en varias áreas. Esto también puede ayudar a abrir empleos para la comunidad. Anteriormente vi que los cocineros eran madres en el área de Solo Raya», dijo Agus Subiyanto.

Además, continuó, la existencia de SPPG también abrió la cadena de suministro para agricultores, criadores, pescadores y MIPYME para poder vender su agricultura a la cooperativa roja y blanca.

«Sppg puede comprarlo para cocinar. Esto también ayuda al gobierno regional a mejorar el bienestar de la comunidad en cada aldea», dijo.

Dijo que el propósito del MBG era mejorar la calidad de los recursos humanos domésticos (recursos humanos) como la próxima generación de la nación a través del programa MBG.

Mientras tanto, el jefe de SPPG 1 Air Force Adi Soemarmo Rifky Sheva dijo que la supervisión se llevó a cabo de las materias primas que vienen a enviar alimentos a las escuelas.

«Hacemos control de calidad sobre las materias primas que recibimos. Si estamos aquí, todos los productos están frescos, cuando se trata de inmediato en ese momento. Así que estamos buscando al proveedor que pueda traer a primera hora de la mañana», dijo.

También minimiza el almacenamiento de verduras y carne en el almacén. «Para las necesidades de carne de pollo, estamos buscando mataderos de pollo y las 12 de la noche enviadas de inmediato aquí», dijo.

Dijo que hasta ahora el SPPG sirvió la fabricación de 3.728 porciones/día para enviar cuatro días en una semana. «Entonces, comenzando de lunes a viernes. El próximo período comienza a los seis días. Aquí tenemos 47 voluntarios, un contador, un nutricionista y un jefe de SPPG», dijo.