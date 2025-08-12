Comandante de las tropas TNI Elite ahora con un rango de tres estrellas, aquí hay 3 de su elección y rastro

Bandung, Viva – La nueva historia se registra en el cuerpo del ejército nacional indonesio (TNI) Después del presidente Prabowo Subianto El funcionario nombró 3 jefe del equipo de élite que actualmente es el rango de los tres estrellas generales.

Este paso no es solo un cambio de liderazgo, sino también parte de la reestructuración de la organización TNI a través de la Regulación Presidencial No. 84 de 2025.

La Ceremonia de Honor Militar tuvo lugar solemnemente en el Centro de Educación y Ejercicio Fuerzas Especiales del Ejército, Batujar, West Bandung, West Java, el domingo 10 de agosto de 2025. Se sintió la atmósfera llena de autoridad cuando sonó la sirena y el cañón se disparó como un signo de la inauguración de los nuevos puestos.

Las 3 posiciones estratégicas que ahora están llenas de un general de tres estrellas son el comandante del Comando de las Fuerzas Especiales (Kopassus) Tni ad, comandante Cuerpo marino (Kormar) Navy, y el comandante del cuerpo de las tropas se mueven para ayunar (Kopasgat) Soy.

El presidente Prabowo confirmó al comandante de Kopassus, Marines y Kopasgat

Anteriormente, la posición del comandante de KORPS solo estaba en manos de un oficial de dos estrellas de alto rango. Esta política también estuvo acompañada por la actividad del Comando Nacional de Defensa Aérea (Kohanudnas) dirigida por un oficial de alta estrella de la Fuerza Aérea de tres estrellas.

Estos cambios enfatizan aún más el fortalecimiento de la estructura del comando y la preparación militar en todas las dimensiones.

El siguiente es el perfil completo del comandante de las fuerzas de élite que ahora tiene un papel central en el TNI.

1. Letjen Tni Djon Afriandi – Comandante de Kopassus Tni AD

Nacimiento de Payakumbuh, 14 de junio de 1972

Graduados de la Academia Militar del Ejército (1995)

Viaje profesional:

Battalion Commander 13 Group 1/Kopassus (2010-2011)

Comandante de destacamento 1 Grupo A/Paspampres (2011-2013)

Comandante del Grupo 1/Kopassus (2016-2017)

Comandante del resort militar 012/Teuku Umar (2020-2022)

Comandante del Regimiento de Taruna Akmil (2022-2023)

Personal especial de KSAD (2023-2024)

Comandante General Kopassus (2024-2025)

2. Teniente Gen. (Mar) Endi Supardi – Comandante del Cuerpo de Marines de la Marina de la Marina

Nacimiento de Majalengka, 9 de julio de 1968

Graduados de la Academia de la Marina (1990)

Viaje profesional:

Comandante de Pangkalan Utama XII/Pontianak (2017-2018)

Comandante de la Tropa Marina 1 (2018)

Marine Commander 2 (2018-2019)

Vicegobernador de la Academia de la Marina (2019-2021)

Comandante Adjunto del Cuerpo de Marines (2021-2023)

Gobernador AAL (2023)

Comandante del Cuerpo de Marines (2023-2025)

3. El Tni Marsdy del Tni a Muis – El comandante de la Tni Coopas au Coopere

Nacimiento de Makassar, 26 de agosto de 1968

Graduados de la Academia de la Fuerza Aérea (1993) Rama de Kopasgat

Viaje profesional:

Comandante de destacamento 4 Grupo B Paspampres (2010)

Comandante del Grupo C Paspampres (2014)

Comandante Adjunto de Paspampres (2018)

Personal especial de KSAU (2020-2022)

Inspector Kopasgat (2022-2023)

Comandante Adjunto de Kopasgat (2023-2024)

Comandante de Kopasgat (2024-2025)

Kohanudnas activo de nuevo

Además de la inauguración de los tres comandantes de la Fuerza Elite, la Regulación Presidencial No. 84 de 2025 también revivió el Comando Nacional de Defensa Aérea (Kohanudnas) que anteriormente se fusionó en el Comando Nacional de la Operación Aérea en 2022.

La tarea de Kohanudnas es organizar una defensa de seguridad integrada para el espacio aéreo nacional, tanto de forma independiente como en colaboración con otras operaciones principales de comando. Mientras tanto, el Comando Nacional de Operaciones Aéreas todavía juega un papel en el mantenimiento de la seguridad y la aplicación de la ley en el espacio aéreo de la República de Indonesia de acuerdo con las regulaciones legales.

Cambios en la dimensión del mar

En la Armada de Indonesia, la nomenclatura nomenclatura nomenclatura (Lantamal) ahora ha cambiado al Comando Regional de la Marina (Kodaeral). Esta posición está ocupada por oficiales de alto riesgo de dos estrellas y está regulado en el Artículo 57 Párrafo (3) y (4) Peres número 84 de 2025.