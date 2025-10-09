Columnista del LA Times declara que los Dodgers están encaminados a la Serie Mundial

Getty

El Dodgers de Los Ángeles no solo venció al Filis de Filadelfia el lunes por la noche, convencieron a una de las voces más influyentes del sur de California de que octubre está a punto de pertenecerles nuevamente.

Después de una victoria por 4-3 en el segundo juego de la NLDS, El columnista de Los Angeles Times Dylan Hernández escribió que “esto se acabó«, calificando el regreso de los Dodgers a la Serie Mundial casi inevitable. Fue menos una predicción que una proclamación: una declaración de que, después de robarse dos juegos en el Citizens Bank Park, los campeones defensores ya han conquistado su obstáculo más difícil en el camino hacia otro título.

Los Dodgers lideran ahora la serie al mejor de cinco 2-0, con Yoshinobu Yamamoto listo para comenzar el Juego 3 en el Dodger Stadium. Si ganan el miércoles, obtendrán otro boleto para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Hernández cree que harán más que eso: cree que llegarán hasta el final.

‘Esto se acabó’: la confianza nace en el caos

Pocos esperaban que los Dodgers silenciaran a Filadelfia como lo hicieron. Blake Snell lanzó seis entradas en blanco. Will Smith conectó un sencillo de dos carreras y Shohei Ohtani agregó una carrera segura antes de que el bullpen casi se desmoronara en la novena. Lo que podría haber sido un colapso se convirtió en el momento decisivo de la postemporada.

“Los Dodgers demostraron que todavía tienen ese campeonato, algo que ningún otro equipo en el béisbol tiene”. Hernández escribióelogiando la compostura que llevó a Los Ángeles a un final casi desastroso.

El manager Dave Roberts estuvo de acuerdo en que el valor del equipo se hizo evidente. «Los muchachos realmente están dando un paso adelante», dijo a los periodistas. Blake Snell era dominante, Emmet Sheehan manejó dos entradas clave, y la defensa de Apuestas Mookie, Max Muncyy Miguel Rojas mantuvo a los Filis fuera del tablero cuando más importaba.

Mientras tanto, Filadelfia parecía un equipo que se estaba quedando sin respuestas. Bryce Harper se ponchó en un turno al bate crítico en la sexta entrada, y el Citizens Bank Park, conocido por tragarse enteros a los equipos visitantes, quedó lo suficientemente silencioso como para que los abucheos resonaran con cada oportunidad perdida.

“La tensión nerviosa en el estadio rápidamente se transformó en una frustración desenfrenada”. Hernández observó. «La alineación de los Filis no pudo hacer nada contra Snell».

Dodgers en control de crucero hacia la gloria de octubre

Para Hernández, esta no fue simplemente otra victoria en postemporada. Fue una prueba de que Los Ángeles ha redescubierto el equilibrio, la profundidad y la arrogancia que se les escaparon a principios de año. El mismo bullpen que casi implosionó el lunes ahora parece anclado por el novato Roki Sasakiquien registró el out final para preservar la victoria después Trenes y venti coqueteó con el desastre.

Los Dodgers no ganaron 120 juegos en la temporada regular ni reclamaron un descanso en la primera ronda. Entraron en octubre con preguntas sobre su cuerpo de socorro y su salud. Pero dos convincentes victorias como visitante sobre los Filis cambiaron la narrativa de vulnerable a inevitable.

«No desperdiciarán la ventaja de dos juegos a ninguno» Hernández escribióinsistiendo en que Milwaukee y Chicago (potenciales oponentes de la NLCS) no tienen la “potencia de fuego necesaria para derrotar a estos Dodgers”.

La confianza dentro de la sede del club coincide con el tono fuera de ella. «Conseguir dos en este entorno es obviamente enorme». Freddie Freeman dicho. «No se puede subestimar».

Ahora la serie regresa al Dodger Stadium, donde Yamamoto subirá al montículo con la oportunidad de barrer. Si Hernández tiene razón, ese juego podría marcar no sólo el final de la temporada de los Filis sino también el comienzo de otra racha profunda en octubre para el roster más completo del béisbol.

Porque después de todo lo sucedido (las lesiones, el caos del bullpen, las preguntas), los Dodgers han reclamado lo único que todo contendiente teme: la inevitabilidad.

Los Angeles Times dice que están destinados a la Serie Mundial. El resto del béisbol pronto podría estar de acuerdo.