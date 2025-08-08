Colts QB Anthony Richardson sufre lesiones en el primer partido de la pretemporada

Getty

El Colts de Indianápolis La batalla del mariscal de campo dio un giro no deseado el jueves por la noche cuando Anthony Richardson salió del apertura de pretemporada contra el Ravens de Baltimore con un meñique dislocado en su mano de lanzamiento. La lesión ocurrió en el primer cuarto durante su segunda posesión, cuando el apoyador de los Ravens David Ojabo Salió libre del borde y despidió a Richardson, quien nunca pareció verlo.

Richardson, la selección general número 4 en 2023, corrió a la banca para su evaluación después del golpe. Las repeticiones de televisión mostraron su meñique derecho apuntando a un ángulo incómodo. Después de intentar algunos lanzamientos de calentamiento, fue descartado rápidamente. «Volvió a aparecer, volvió a entrar» El entrenador en jefe Shane Steichen dijo postgame, con la atención Richardson es «día a día».

El juego había sido planeado como un punto de evaluación clave en la competencia de Colts QB, con Richardson listo para jugar la mayor parte de la primera mitad antes Daniel Jones se hizo cargo. En cambio, Jones entró temprano, terminando 10 de 21 para 144 yardas en una pérdida de 24-16.

Oportunidad perdida en la carrera QB

Esta pretemporada estaba destinada a ser la oportunidad de Richardson de solidificar su control en el trabajo titular después de que los Colts firmaron a Jones a un acuerdo de un año y $ 14 millones para competir. El plan era dar a cada mariscal de campo tiempo prolongado en los primeros dos juegos de pretemporada antes de nombrar a un titular.

Ahora, ese horario puede necesitar cambiar. Cada representante perdido en agosto es un paso atrás en el desarrollo de Richardson, una preocupación significativa dada su historia. Se perdió 13 juegos como novato en 2023 debido a lesiones y se quedó fuera cuatro más la temporada pasada. Combinado con una tasa de finalización de carrera poco más del 50% con 13 intercepciones y 11 touchdowns, la necesidad de representantes en vivo es crítica.

Los Colts decidieron no jugar varios linieros ofensivos titulares, incluido Quenton Nelson, Bernhard Raimanny Braden Smith. Eso dejó a Richardson detrás de una unidad improvisada en sus primeras fotos de 2025. Una decisión que puede dejar a muchos molestos después de una lesión en un saco desbloqueado.

La oportunidad de Daniel Jones de capitalizar

Jones, el ex titular de los Gigantes, ya estaba listo para liderar la ofensiva contra el Packers de Green Bay la próxima semana. Ahora, podría obtener más trabajo y una apertura más grande para ganar el trabajo. Con 77 inicios de carrera, una tasa de finalización del 64.1% y movilidad probada, Jones ofrece experiencia y estabilidad, incluso si su récord de 24-44-1 en Nueva York refleja los desafíos de mantener el éxito.

Para una franquicia que aún busca estabilidad después de años de rotación de mariscal de campo, la capacidad de Richardson para mantenerse saludable es la base del plan a largo plazo de los Colts. Su tamaño, atletismo y fuerza del brazo lo convierten en uno de los talentos jóvenes más intrigantes de la NFL. Pero hasta que pueda unir semanas saludables, su techo sigue siendo teórico.

Se suponía que el jueves por la noche era un paso adelante. En cambio, se convirtió en otro recordatorio de que la habilidad más importante de Richardson en 2025 puede ser la disponibilidad. Si regresa rápidamente y recupera impulso, el plan original de los Colts puede mantenerse en el camino. Si no, Daniel Jones podría convertirse en el titular de la Semana 1. De cualquier manera, las próximas dos semanas contribuirán en gran medida a dar forma a la temporada de Colts.