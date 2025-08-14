Colts instó a considerar firmar al ex ganador de DPOY

Las lesiones se preocupan por el Colts de Indianapolis ‘ Continuación secundaria.

Esquinero Kenny Moore Sufrió una lesión en la rodilla que lo mantendrá al margen por el momento. Indy perdido novato CB Justin Walley En una práctica conjunta donde rompió su ACL, obligando a la selección de la tercera ronda en el draft de la NFL 2025 a perder su temporada de novato.

La necesidad de reforzar el grupo de posición agotado, el Destin Adams de A a Z Sports nombró al ex jugador defensivo del año, y al ex Colt, Stephon GilmoreComo jugador Indy debería considerar firmar.

«El futuro miembro del Salón de la Fama, Stephon Gilmore, pasó una temporada con los Colts en 2022. Gilmore tuvo una temporada exitosa, comenzó 16 juegos y registró dos intercepciones como la mejor CB del equipo. Dallas Cowboys«, Escribió Adams.» Incluso desde su partida, Gilmore ha hablado muy bien de su tiempo con los Colts «.

«Gilmore cumplirá 35 años en septiembre y se está acercando al final de su carrera. Sin embargo, esa es una de las razones por las que podría tener sentido para los Colts este año. El equipo tiene múltiples jugadores jóvenes que le gustan en la posición para el futuro, pero la perspectiva para CB en 2025 ha recibido un éxito significativo».

Fuera de las 2 intercepciones, Stephon Gilmore llevó con los Colts, también tuvo 11 desviaciones de pase y 66 tacleadas totales.

Stephon Gilmore como CB2

Barrio de Charavarius es el único esquinero con una posición inicial garantizada cuando comienza la temporada regular.

Stephon Gilmore ganó el Premio DPOY y es un cinco veces Pro Bowler que puede aportar una gran experiencia a una secundaria debilitada de los Colts.

Gilmore probablemente obtendrá representantes del primer equipo con la defensa de los Colts con la mayoría de las esquinas heridas, pero necesitará aclimatarse al esquema defensivo de Lou Anarumo.

«Quiero jugar este año, solo tiene que ser la situación correcta», dijo Gilmore sobre el podcast Money Down, a través de la NFL. «Tiene que ser la situación correcta para mí. No solo voy a firmar en cualquier lugar … Todavía me encanta el juego. Todavía puedo contribuir. Simplemente tiene que ser el lugar correcto».

Ayuda a desarrollar las esquinas más jóvenes

La posición de esquinero de los Colts tiene jugadores jóvenes que pueden brillar si están saludables.

Justin Walley estaba recibiendo repeticiones del primer equipo junto a Ward antes de su lágrima de LCA. Esquinero Brent y Jaylon Jonesque están lidiando con una lesión en los isquiotibiales y Kenny Moore (Entrando en el año 9) puede aprender del dos veces All-Pro del primer equipo y el ex DPOY.

Jones ha jugado dos temporadas completas, comenzando 27 juegos y podría buscar mejorar su juego en su tercera temporada en la NFL. Brents ha tenido una carrera de acertijo lesionado, permitiendo que Gilmore interviniera si se uniera a los Colts.

Como Adams mencionó, Gilmore será la opción a corto plazo en el campo, pero puede ayudar a los jugadores más jóvenes en la secundaria de los Colts, lo que podría permitir al equipo tener una mejor secundaria en la liga en el futuro.