Colts GM ‘orgulloso del desarrollo de Anthony Richardson a pesar de perder la batalla de QB1

El Indianapolis Colts se dirige a La temporada 2025 de la NFL con una de las salas de mariscal de campo más intrigantes.

La jerarquía está establecida para los Colts. Daniel Jones comenzará la temporada bajo el centro, mientras que Anthony Richardson continúa creciendo en su tercera campaña, y Riley Leonard figura para competir en su novato año después de una impresionante pretemporada.

El gerente general Chris Ballard ha sido claro sobre Su postura sobre Richardson.

«Es fácil decir que ha terminado y he dicho esto numerosas veces que no estoy de acuerdo con eso … superar los obstáculos y los desafíos en el camino es bueno para cualquiera. Estoy orgulloso de dónde está».

A pesar de una temporada de novato acortada por una lesión en el hombro y una campaña de 2024 que planteó preguntas sobre su durabilidad y toma de decisiones, Ballard y la organización Colts aún no están arrojando sus cartas de Richardson.

Apoyo adicional de compañeros de equipo de los Colts

El veterano receptor abierto Michael Pittman Jr. ha notado El progreso de Richardson de primera mano en Colts Camp este verano.

«La forma en que ha podido bloquear todo ese ruido externo, porque ha estado recibiendo muchos disparos de él del año pasado hasta ahora», dijo Pittman a Adams el domingo. «Su preparación no era mala o no era buena antes, pero se ha llegado a un nivel más alto que está haciendo todo lo posible para ponerse en la mejor posición posible».

La dureza de Richardson también se exhibió a principios de este mes. Un meñique dislocado en el primer partido de pretemporada contra los Baltimore Ravens no le impidió quedarse comprometido al margen, ofreciendo aportes y observando a los representantes de Jones cuando se hizo cargo.

En esta etapa, es posible que Richardson vea el panorama general.

Equilibrio presente y futuro en QB

Los Colts no se entretienen charlas comerciales Para Richardson, como Ballard mencionó el jueves.

«Hay mucho valor en sentarse detrás de un tipo que es un profesional y observar, aprender y crecer y trabajar en las cosas en las que necesitas trabajar sin la misma presión de ser el titular», dijo Ballard, según el titular de Stephen de ESPN.

«Siento que con el progreso que está haciendo, [if] Continúa por este camino, podremos ver que ese talento salga a la luz «, dijo.» Siempre tiene que haber uno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no él? Y creo que su progreso ha sido bueno «.

Jones puede haber ganado el trabajo para la Semana 1, pero con su historial de lesiones y la larga temporada de la NFL por delante, Richardson todavía está a una jugada de ser llamado de nuevo a la acción.