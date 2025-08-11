Colts emergen como Horse Dark en Terry McLaurin Trade Talks

Antes de convertirse en el Comandantes de Washington receptor ancho, Terry McLaur («Scary Terry») dominó en Cathedral High School, ganando el premio Mr. Football de Indiana en 2013 después de una actuación de título estatal en el Lucas Oil Stadium que incluyó nueve atrapadas para 170 yardas totales y tres touchdowns.

Regresó a ese campo en 2018 para el campeonato Big Ten, convirtiendo solo tres atrapadas en 78 yardas y dos puntajes para Ohio State. Eso lo solidificó como uno de los receptores más listos para la NFL en la clase de draft. Pachos Los fanáticos esperaban verlo en casa en 2019, pero el equipo lo pasó tres veces en la segunda ronda. Washington lo agarró a principios de la tercera, y McLaurin nunca ha mirado hacia atrás, superando 1,000 yardas en cada una de las últimas cinco temporadas a pesar de jugar con un mariscal de campo diferente casi todos los años.

Ahora, después de solicitar formalmente un intercambio, el futuro de McLaurin está en el aire. Y la idea de que regrese a Indiana podría ser una de las decisiones de la lista más intrigantes que Chris Ballard ha enfrentado en años. Bill Barnwell de ESPN Recientemente enumeró a los Colts como uno de los tres únicos equipos de la NFL que tienen sentido como un lugar de aterrizaje para Terry McLaurin.

Por qué McLaurin podría completar la habitación del receptor de los Colts

Los Colts no están desesperados en el receptor abierto, pero agregar mcLaurin podría transformar la unidad de sólido a uno de los más peligrosos de la NFL. Michael Pittman Jr. ha sido el WR1 del equipo desde 2021, promediando casi 1,000 yardas por temporada a pesar de una puerta giratoria de mariscales de campo. Josh Downs es una opción de tragamonedas astuto que lucha por el liderazgo del equipo en objetivos cada semana. Alec PierceUna principal amenaza profunda que lideró la liga en yardas por recepción el año pasado (22.3) está entrando en la última temporada de su acuerdo de novato.

La adquisición de McLaurin permitiría a Indianápolis reemplazar a Pierce con un arma vertical aún más completa sin la presión de volver a firmar Pierce en 2026. Más importante aún, Pittman y McLaurin podrían funcionar como un verdadero tándem 1A-1B, creando pesadillas de enfrentamiento para los secundarios opuestos. La clasificación de velocidad 4.35 de McLaurin y las 20 principales de separación en 2024 complementaría el tamaño de Pittman, la capacidad de captura disputada y la fisicalidad, dando Anthony Richardson El tipo de versatilidad que no ha tenido en su carrera.

El contrato matemáticas y ajuste a largo plazo

El contrato de Terry McLaurin es parte de por qué esta conversación existe en absoluto. A los 30 años, apunta a una extensión del contrato en el nivel de $ 30 millones por año que solo nueve receptores han alcanzado en las últimas dos restricciones. Tyreek Hill es el único jugador que aterriza ese día de pago a la edad de McLaurin.

Para los Colts, la decisión se reduciría a si una inversión de varios años en McLaurin vale la pena la tensión de límite adicional en una lista que eventualmente debe pagar a jugadores como Downs, Braden Smith, Kwity payey potencialmente incluso Anthony Richardson.

Sí, hay obstáculos: el precio en el capital de capital, el tamaño de la extensión y el desafío de integrar un nuevo objetivo superior tan cerca de la temporada. Pero Indianápolis ya ha mostrado más disposición a agregar talento probado desde fuera del edificio en las recientes Ofertas, y con Richardson ingresando a Year 3, la urgencia de darle un elenco de apoyo completo es real.

Por ahora, el escenario más probable es que McLaurin sigue siendo comandantes y finalmente firma una extensión de contrato. Pero si el enfrentamiento continúa y Washington explora las opciones, los Colts podrían ser un pretendiente lógico con los recursos, el ajuste de la lista y la audacia de la oficina principal para que funcione.