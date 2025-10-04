Colts dan un mensaje rubio a Maxx Crosby de Raiders

El Las Vegas Raiders necesitar concéntrese en cerrar el Colts de Indianápolis‘Run Game. Al hacerlo, pueden obligar al mariscal de campo titular Daniel Jones a llevar la ofensiva por el aire.

Si el primero Gigantes de Nueva York El quarterback necesita hacer más pases de lo esperado, el Asaltantes‘Pass Rush podría incomodarlo las cosas. En la semana 4, el Rams de Los Ángeles Eligió a Jones dos veces y también grabó dos capturas.

A pesar de perder ante el Bears de ChicagoMaxx Crosby demostró que puede impactar un juego solo, especialmente desde el principio. Si Crosby tiene su motor en marcha, esa será la clave para incomodar a Jones, lo que podría conducir a capturas y posibles pérdidas de balón.

Antes del juego de la Semana 5, Pachos El coordinador ofensivo Jim Bob Cooter declaró que su unidad tendrá las manos llenas evitando que Crosby demuestre su plan de juego.

«No tengo suficientes palabras en mi vocabulario para describirlo», dijo Cooter (H/T Raiders.com). «[Crosby is] una fuerza en el campo; Es uno de los mejores jugadores de la liga. Ha estado durante varios años; Es un excelente y excelente jugador de fútbol.

«Juega en casi cada uno del juego, y juega con la máxima intensidad cada vez más abajo; compite hacia y a través del silbato».

Los Colts están listos para el desafío de enfrentar a Maxx Crosby de los Raiders

A pesar de tener una cantidad significativa de respeto por Crosby, Cooter afirma que su grupo ofensivo está listo para el desafío que conlleva enfrentar un corredor de pase de élite.

Si no estábamos jugando contra él, es un placer ver jugar al fútbol «, agregó Cooter.» Es simplemente un gran, gran jugador de fútbol. Pero estamos jugando contra él esta semana, así que estamos entusiasmados por el desafío y estamos al tanto del desafío.

«Como dije, él es uno de los mejores jugadores en el fútbol por una razón, y creo que nuestros muchachos están emocionados de enfrentarse a él. Pero sí, es impresionante verlo volar y hacer jugadas y derrotar bloques y hacer sacos e intercepciones y volar sobre la cima de las montones o los bloques o los bloques de natación. Tiene muchas herramientas diferentes a sus diferentes herramientas a su disposición para hacer ha havocelado». «.». «.». «.». «.». «.

Las conversaciones de Pete Carroll de los Raiders frente a Daniel Jones

Las Vegas necesitará tomar nota de Lo que hicieron los Rams e intentan reflejarlo en defensa para dificultar las cosas de Jones nuevamente. Asaltantes El entrenador en jefe Pete Carroll describió lo que la defensa debe hacer para poner a Jones en otro lugar difícil.

«El nuevo chico es Daniel Jones en esta cosa, y ha en realidad prosperó con las personas que lo rodean en el sistema eso Están corriendo » Carroll dijo. «[Shane Steichen is] Haciendo un gran trabajo con un comienzo fantástico.

“Sé que su confianza es alta. Se hizo mal pequeño La semana pasada, la semana pasada, con un par de selecciones, pero parecen unirlo muy bien, y han estado abiertos, por lo que han atrapado a la gente de Guard…

«Vamos a tratar de hacerlo difícil para ellos. Han usado su juego de acción de juego tan extensamente, más que tal vez cualquiera en el NFLJusto en la parte superior. Ese ha sido un beneficio real para ellos debido a que Jonathan Taylor está allí «.