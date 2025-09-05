Colts $ 14 millones QB nombró el mayor problema antes de la semana 1

El Colt de IndianápolisS ahora usará su cuarto quarterback desde que contrató a Shane Steichen para convertirse en entrenador en jefe de la franquicia. Daniel Jonesquien firmó con Indy en un contrato de un año y $ 14 millones, será el mariscal de campo titular para el equipo y también ha sido nombrado capitán.

Jones está usando a los Colts como el siguiente paso para revitalizar su carrera después de jugar solo en 10 juegos para el Gigantes de Nueva York La temporada pasada antes de pedir ser liberada de la franquicia.

Con la temporada 2025-26 en curso, un analista de la NFL nombra los problemas más importantes para cada equipo.

El Kristopher de Bleacher Report, Knox, nombra al ex gigante como el equipo del equipo mayor problema Dirigiéndose a la temporada 2025-26.

«Tanto en el hecho de que Jones es el mariscal de campo titular del equipo a pesar de probar una y otra vez en Nueva York, no tiene lo que se necesita para liderar una ofensiva y el hecho de que el tercer año No. 4 la elección general Anthony Richardson Todavía no fue lo suficientemente bueno este verano para vencerlo «, escribió Knox.» Y aunque la línea es buena y el cuerpo receptor tiene un talento joven decente, nada de eso es suficiente para llevar a Jones o Richardson en este momento «.

“El cuerpo receptivo todavía deja algo que desear en este momento, y la línea aún perdió a los veteranos Papas fritas y Ryan Kelly. No es una buena receta para los enfrentamientos caseros de apertura de temporada con Miami y DenverY tienes que colgar en esos juegos para competir en general «.

Daniel Jones al ganar la batalla de QB

Va a estar detrás del centro en el primer partido de la temporada para los Indianapolis Colts, Daniel Jones está buscando ayudar al equipo de cualquier manera que pueda.

«Vine aquí para jugar, para estar en el campo y estar con este grupo», dijo Jones, a través de tsn. «Creo que es un grupo fuerte de jugadores como dije, y un grupo fuerte de entrenadores. Creo que hay muchas cosas por las que estar entusiasmado».

El corredor de los Colts, Jonathan Taylor, cree que Jones puede contribuir a la ofensiva de los Colts con sus piernas.

«Es rápido», dijo Taylor, a través del sitio web de Colts. «Está bateando 21 millas por hora en la práctica. Así que especialmente para un mariscal de campo, eso es único … eso fue algo que realmente me llamó la atención, que él alcanzara algunas de esas velocidades en la práctica».

La temporada 2022-23 fue la temporada apresurada de Jones con 708 yardas y registró 7 touchdowns por tierra con los Gigantes.

Ahora bajo Shane Steichen y Jim Bob Cooter, Jones podría ser mucho más móvil como Richardson fue la temporada pasada, quien corrió para 499 yardas, junto con 6 touchdowns.

Anthony Richardson como respaldo

Shane Steichen ha dicho que no quiere tener un «correa rápida«Con Jones, lo que significa que quiere que el antiguo Blue Devil sea el QB como una opción a largo plazo para la temporada.

Pero suponga que las cosas van al sur con Daniel Jones (lesión, rendimiento, etc.), Anthony Richardson dará un paso adelante y querrá aprovechar lo mejor de lo que podría ser su última oportunidad para demostrar que es un mariscal de campo titular en la Liga Nacional de Fútbol.

«Hombre, no puedes dejar que nadie entre en tu casa y coma tu comida sin permiso», dijo Richardson sobre Jones, a través de . «Esa es la forma en que lo pienso. Lo trajeron para venir a hacer un trabajo y tomar un trabajo … en última instancia, es como, ‘Sí, no puedo dejar que nadie venga aquí y se haga cargo de lo que tengo que estar pasando'».

Jeremy Fowler de ESPN dijo que el campamento de Richardson se reunió con el gerente general del equipo, Chris Ballard, para discutir el futuro del ex Gator de Florida con la organización.

No hubo una mención clara de si el comercio de Richardson es una posibilidad, pero tener un mariscal de campo que entienda el esquema ofensivo es una gran ventaja para los Colts.