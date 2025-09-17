Colombia suspende las compras de armas de los Estados Unidos después de que Washington acusa







Colombia ha suspendido las compras de armas de los Estados Unidos, su mayor socio militar, después de que Washington acusó al país sudamericano de no frenar el tráfico de cocaína, informó Al Jazeera.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció la decisión el martes (hora local), luego de los comentarios del presidente Gustavo Petro, quien acusó a los Estados Unidos de tratar de «participar» en la política nacional de Colombia y buscar un «presidente de títeres» antes de las elecciones del próximo año.

«A partir de este momento … no se comprarán armas en los Estados Unidos», dijo Benedetti a Blu Radio en una entrevista.

Según Al Jazeera, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, descertificó el lunes a Colombia como un aliado en la lucha contra las drogas, alegando que el país había permitido que la producción de cocaína se elevara a «registros de todos los tiempos». Aunque el movimiento es en gran medida simbólico, agregó tensión a una alianza ya tensa, que ha enfrentado disputas sobre deportaciones de migrantes indocumentados a Colombia.

Petro, un ex luchador izquierdista, defendió la política anti-narcótica de su gobierno en una serie de publicaciones en X, insistiendo en que se había incautado más cocaína bajo su vigilancia que por administraciones anteriores. Durante una reunión ministerial, declaró que Colombia «no será chantajeada» por los Estados Unidos, y agregó que «no está preocupado por la ayuda estadounidense».

«Somos los que los ayudamos, porque el problema es suyo, no el nuestro», dijo Petro, sugiriendo que Colombia militar reduciría la dependencia de los «folletos» de EE. UU.

Al Jazeera informó que la asistencia estadounidense para operaciones anti-narcóticas en Colombia asciende a alrededor de $ 380 millones anuales. No está claro cómo la provisión de Trump afectará estos fondos.

En respuesta al secretario de Estado de los Estados Unidos, las críticas de Marco Rubio de que era «errático» al manejar la guerra contra las drogas, Petro respondió que bombardear los botes civiles en aguas latinoamericanas era «verdaderamente errática». Se refería a la orden de Trump de atacar dos barcos venezolanos que supuestamente son operados por carteles de drogas.

«La mayoría de la cocaína que viaja por hojas marítimas contenedores Desde los puertos, y se encuentra en grandes barcos y no en lanchas rápidas «, escribió Petro en X.

Al Jazeera señaló que Petro prometió no dejar que Colombia «arrodillara» a los intereses de los Estados Unidos o permita que los campesinos que cultivan coca se «golpean». Desde que asumió el cargo en 2022, ha abogado por un cambio en la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos, centrándose en temas sociales en lugar de erradicación.

El cultivo de coca en Colombia ha aumentado en aproximadamente un 70 por ciento bajo su presidencia, según las cifras del gobierno y la ONU. La Oficina de Drogas y Crimen de la ONU informó que el área bajo el cultivo de coca casi triplicó a 253,000 hectáreas para 2023.

Escribiendo en X, Petro atribuyó el crecimiento a la demanda global. «El mundo necesita cambiar su política antidrogas porque ha fallado», dijo, y agregó que el uso de cocaína en los Estados Unidos solo se había estabilizado «porque cambiaron en masa al consumo de fentanilo, que es 30 veces más mortal».

Petro a menudo se ha enfrentado con TriunfoDibujando críticas rechazando las solicitudes de extradición de los Estados Unidos y denunciando las acciones de Washington contra los migrantes y Venezuela. También cortó los lazos diplomáticos con Israel en 2024 por su guerra contra Gaza.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente