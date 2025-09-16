Colman Doningo, Marlee Maitin en Icon ‘

Robert Redford Hollywood está recordando como una de las estrellas más emblemáticas de la historia del cine. El ganador del Oscar murió el 16 de septiembre en su casa de Utah a los 89 años después de una carrera que abarcó películas clásicas como «Butch Cassidy and the Sundance Kid» y «Todos los hombres del presidente», una victoria del Premio de la Academia para dirigir «People Ordinary» y la fundación del Instituto de Cine de Sundance, entre otros hitos.

«Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025, en su casa en Sundance en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de aquellos que amaba», se lee en un comunicado la muerte de Redford. «Se lo extrañará mucho. La familia solicita privacidad».

El apoyo de Redford al cine independiente a través de la creación de Sundance estuvo a la vanguardia de muchas reacciones. Como la ganadora del Oscar, Marlee Matlin, escribió en X: «Nuestra película, ‘Coda’, llamó la atención de todos debido a Sundance. Y Sundance sucedió por Robert Redford. Ha pasado un genio. Rip Robert».

Nuestra película, Coda, llamó la atención de todos debido a Sundance. Y Sundance sucedió por Robert Redford. Ha pasado un genio. RIP ROBERT. pic.twitter.com/nwttvd1gvl – Marlee Matlin (@marleematlin) 16 de septiembre de 2025

Redford fundó el Sundance Film Institute en 1981 después de ganar el Oscar por dirigir a «People Ordinary». Si bien el esfuerzo puso su propia carrera en espera durante al menos tres años, lanzó un nuevo movimiento cinematográfico independiente en los Estados Unidos que dio lugar a las carreras cinematográficas de Steven Soderbergh, Ava Duvernay, Rian Johnson, Kevin Smith, Quentin Tarantino y más artistas a lo largo de los años.

Rosie O’Donnell publicó una foto en Instagram de Redford y Barbra Streisand de la clásica película romántica «The Way We Were» y agregó el título: «Nunca seremos las mismas. Buenas noches, Bob. Qué legado».

Colman Domingo publicó en X: «Con amor y admiración. Gracias Sr. Redford por su impacto eterno. Se sentirá por generaciones. RIP»

El último trabajo interino en pantalla de Redford fue en «Avengers: Endgame» de 2019, en el que repitió su papel como Secretario Alexander Pierce y se unió a varios otros veterinarios de Marvel como Michael Douglas y Tilda Swinton. Echa un vistazo a más homenajes a Redford en la publicación a continuación.

Robert Redford ha fallecido. Fue parte de un nuevo y emocionante Hollywood en los años 70 y 80. Es difícil de creer que tenía 89 años. – Stephen King (@Stephenking) 16 de septiembre de 2025

Atornizado por la pérdida de Robert Redford: un colega, un amigo visionario, un ídolo y un artista legendario. El creó @sundanceorg Donde innumerables artistas encontraron su voz y audiencias encontraron sus historias. Su legado me ha inspirado a mí y a muchos otros durante décadas y vivirá … – Kenneth Cole (@kennethcolereal) 16 de septiembre de 2025

Condolencias a la familia de Robert Redford. 😔 – William Shatner (@williamshatner) 16 de septiembre de 2025